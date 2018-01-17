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ALMANYA

Gabriel: Türkiye ile "kirli anlaşma" yok

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, tutuklu gazeteci Deniz Yücel’in açıklamalarına yanıt vererek, "Kirli anlaşma yok" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'nu 6 Ocak'ta evinde misafir etmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'nu 6 Ocak'ta evinde misafir etmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'de 11 aydır tutuklu olan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in açıklamalarına yanıt verdi. Yücel, serbest kalması için Ankara ile Berlin arasında "kirli" bir anlaşma yapılmasına karşı olduğunu belirtmişti. Gabriel Berlin'de yaptığı açıklamada, "Kirli anlaşma yok" diye konuştu. Bakan böyle bir kategoride düşünmenin Türkiye'ye karşı da mantıklı olmayacağını söyleyerek, "Gerçekten iyi ilişkiler için çabalanması isteniyorsa, o zaman iki ülke birbirine  saygı temelinde yaklaşmalı ve birbirine teamüllerin dışında davranılıyor suçlaması yöneltilmemeli" dedi.

Gabriel açıklamasının devamında, "Sayın Yücel'in açıklamalarını okudum. Söyleşiyi onun bakış açısından baktığımda anlıyorum. Ben sadece şunu söyleyebilirim: Böyle düşünmesi için bir neden yok. Her iki ülke ilişkilerin normalleşmesini istiyor ve NATO'daki gibi ittifaklarda yeniden iyi ilişki içinde olmayı istiyor. Bu durumun Sayın Yücel'in durumu ile ilgisi yok" diye konuştu.

Deniz Yücel

Deniz Yücel

Deniz Yücel ne demişti?

Deniz Yücel Alman Haber Ajansı'na (DPA) avukatları aracılığıyla verdiği yazılı röportajda serbest kalması karşılığında Ankara ve Berlin arasında "kirli bir anlaşma" yapılmasına karşı olduğunu söyleyerek, "Kirli anlaşma varsa ben yokum" demişti. Özgürlüğünün Rheinmetall'in tank ticareti ve diğer silah tüccarlarının faaliyetleriyle lekelenmesini" istemediğini kaydeden Yücel ayrıca, Gülen yapılanmasına dahil oldukları gerekçesiyle Türkiye tarafından aranan kişilerin muhtemel değiş tokuşuna da aynı şekilde karşı olduğunu belirtmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla 6 Ocak'ta Almanya'da bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, Der Spiegel dergisine verdiği demeçte silah ticareti ve Deniz Yücel konusunun birbirine bağlı olduğunu kast etmediğini söylemiş ve "Deniz Yücel vakasını savunma konularıyla hiçbir şekilde birbirine karıştırmadım" şeklinde konuşmuştu.

DPA, HT/BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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