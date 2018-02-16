Gabriel: Türkiye ile diyalog canlandırılmalı | ALMANYA | DW | 17.02.2018

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının, Türkiye ile tüm diyalog kanallarının açılması yönünde kullanılması gerektiğini savundu.

Konferans Başkanı Wolfgang Ischinger'in, "Deniz Yücel'in serbest bırakılması Türkiye ile ilişkilerde normalleşmenin başlayabileceği anlamına geliyor mu, yoksa diğer bazı adımların atılması gerekecek mi?" sorusunu yanıtlayan Gabriel, ilişkilerin geliştirilmesinde Yücel'in tutukluluğunun büyük bir engel olduğunu ancak tek engel olmadığını söyledi.

Gabriel, bugüne kadar 7 Alman vatandaşının serbest bırakıldığını, ancak siyasi suçlamalarla karşı karşıya bulunan 5 Alman vatandaşının tutukluluk halinin ise sürdüğüne dikkat çekti.

Sigmar Gabriel, 54. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında dün mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü

"Avrupa'nın değerlerini dikkate alarak Türkiye'de yaşananlara baktığınız takdirde büyük görüş ayrılıkları olduğu açık. Gerçek bu" diyen Gabriel tüm güçlüklere rağmen Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini savundu.

"İyi durumu daha iyiye çevirmekten etkili metot yok"

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye'yi uluslararası alanda ağırlığı olan "büyük ve önemli bir komşu" olarak nitelendirerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Oluşan momentumu Türkiye ile tüm diyalog biçimlerini canlandırabilmek için kullanmalıyız. Bunun kolay olmayacağını, bugünden yarına başarılamayacağını bile bile bunu denemeliyiz" dedi.

Tükiye ile yargı bağımsızlığının yeniden inşaası, insan hakları, basın özgürlüğü gibi "çetin" konuları konuşmak için her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. "İyi bir durumu daha iyisine çevirmekten daha etkili bir metot" olmadığını kaydeden Bakan, "Türkiye ile diyalog olmaksızın nasıl ilerleme sağlayabileceğimizi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Jean-Claude Juncker

Juncker Başbakan Yıldırım ile görüştü

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de Münih Güvenlik Konferansı'nda bir konuşma yaptı. Juncker, konferans kapsamında Başbakan Binali Yıldırım ile ikili görüşmesinin ardından yaptığı konuşmasında, AB'nin savunma politikaları, NATO ile işbirliği, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye tam üyelik hedefine odaklanırken Türkiye'ye ile ilişkilere değinmedi.

Değer Akal

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