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ALMANYA

Gabriel: Brexit Türkiye için model olabilir

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye-AB ilişkilerinde alternatif yollar aranması gerektiğini belirterek, Brexit'in Türkiye ve Ukrayna ile ilişkilerde yeni bir model oluşturabileceğini söyledi.

Außenminister Gabriel (picture-alliance/dpa/B. v. Jutrczenka)

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde (Brexit) "akıllıca" bir anlaşmaya varılabilmesi durumunda bu anlaşmanın Türkiye ve Ukrayna ile işbirliğinde yeni bir model oluşturabileceğini söyledi. Funke medya grubuna konuşan Gabriel, Ankara ile daha sıkı yeni bir Gümrük Birliği'ne gidilebileceğine işaret ederek, "Ama Türkiye'deki durum yeniden değişmediği sürece bu söz konusu olamaz" dedi.

Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin de Ukrayna'nın da AB'ye üye olabileceğini düşünmediğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı, bu nedenle "daha yakın bir işbirliği için alternatif yollar aranması gerektiğini" söyledi.

Gabriel ve Türk mevkidaşı Çavuşoğlu Kasım ayında Antalya'da bir araya gelmişti.

Gabriel ve Türk mevkidaşı Çavuşoğlu Kasım ayında Antalya'da bir araya gelmişti.

Deniz Yücel mesajı

Türkiye'de Avrupa ile ilişkileri iyileştirme yönünde irade bulunduğunu, bunun kendileri için de geçerli olduğunu kaydeden Alman Bakan, "Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının son dönemdeki tahliyeleri iyi bir işaret. Ancak Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ile ilgili büyük endişe devam ediyor. Türkler Yücel'in durumunun bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyor" diye konuştu.

İnsan hakları aktivisti Peter Steudtner'in ardından Alman vatandaşı Meşale Tolu geçen hafta tahliye edilmiş, son olarak Alman vatandaşı David Britsch yaklaşık dokuz aylık tutukluluğun ardından geçen Perşembe günü serbest bırakılmıştı.

DW,dpa/BK,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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