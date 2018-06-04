G7 zirvesi görüş ayrılıklarının gölgesinde başladı

Dünyanın önde gelen yedi sanayi ülkesinin devlet ve hükümet başkanları G7 zirvesi için Kanada'nın La Malbaie kentinde biraraya geldi. Zirvenin başlamasından önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın da gruba yeniden katılması önerisi şaşkınlık yarattı.

Trump, Kanada'ya hareketinden önce yaptığı Washington'da yaptığı açıklamada, "Rusya'nın da müzakere masasında olması” gerektiğini söyledi. Trump, G7 grubundaki müttefiklerine atfen "Rusya'yı gruptan attılar, Rusya'yı gruba yeniden almalılar” dedi. Dünyada düzenin sağlanması için Rusya'ya ihtiyaç olduğunu belirten Trump, "Rusya'nın en kötü kabusuyum ama bu zirvede Rusya da yer almalıydı” şeklinde konuştu.

Rusya, 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinin ardından dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinin oluşturduğu G8 grubundan atılmış, grup G7 adını almıştı. Grupta ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Japonya bulunuyor. Avrupa Birliği de grupta temsil ediliyor.

İtalya'dan destek, diğer ülkelerden tepki

Trump'ın önerisi İtalya'nın yeni başbakanı Giuseppe Conte tarafından olumlu karşılandı. İtalya'da yeni kurulan popülist hükümetin lideri, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rusya G8'e geri dönmeli. Bu herkesin çıkarına olur” ifadesini kullandı.

Ancak aralarında Almanya'nın da bulunduğu diğer G7 ülkeleri Trump'ın önerisini reddederek, Rusya'nın yeniden gruba alınmasına karşı çıktı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, G7'nin bu haliyle kalması gerektiğini vurguladı.

Rusya'dan da Trump'ın önerisine sıcak bakmadıklarına işaret eden bir açıklama geldi. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü, "başka görüşme formatlarına odaklanmak” istediklerini ifade etti.

ABD ve diğer üyeler arasında derin görüş ayrılıkları

İki gün sürecek G7 zirvesine ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada ve Japonya'nın liderlerinin yanı sıra AB Konseyi ve Komisyonu temsilcilerinin katılıyor. Zirvenin ABD ile diğer üyeler arasındaki derin görüş ayrılıklarının gölgesinde gerçekleşeceği belirtiliyor. ABD'nin ithal çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergisi uygulaması kararı, Paris İklim Anlaşması ve İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi, ABD ile diğer üyeler arasında görüş ayrılığı yaratan konuların başında geliyor.

Zirve başlamadan önce G7'ye üye olan Avrupa ülkeleri liderlerinin ayrı bir toplantıda biraraya geldiği belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle düzenlenen toplantıda, Trump'a karşı izlenecek ortak tutumun belirlenmesi hedefleniyor.

Trump, G7 ülkeleri ile yapılan ticari anlaşmaların ABD'nin çıkarlarına zarar verdiğini savunuyor. Trump, zirve öncesinde Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "G7 ülkeleri ile adil olmayan ticari anlaşmaların düzeltilmesini” beklediğini ifade etmiş, bu gerçekleşmezse bile bu süreçren daha iyi çıkacaklarını belirtmişti.

Zirvenin sonunda her zaman olduğu gibi ortak bir sonuç bildirisinin yayınlanması beklenmiyor. Ev sahibi Kanada'nın zirvenin sonuçlarını içeren bir açıklama yapacacağı tahmin ediliyor.

dpa,AFP/JD,GY

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