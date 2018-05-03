 Gürcü gençlerden danslı protesto | DÜNYA | DW | 27.05.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Gürcü gençlerden danslı protesto

Gürcü gençler, daha liberal bir ülke için tekno müzik eşliğinde dans ederek seslerini duyurmaya çalışıyor. Bu ilginç protestonun karşısında ise Gürcistan’ın muhafazakâr kalmasını isteyen koyu dindar bir çoğunluk var.

Georgien - Musikfestival - Tiflis tanzt (Pola Kapuste)

"Nefretin pençesine düşmüş insanlığa bak – Nefretin harcadığı insanlığa – Buna karşı dik durmak gerek – Amacımız ‘korkmuyorum' diyebilmek”

Tiflis yakınlarındaki 4GB müzik festivaline canlı bağlanan Gürcü DJ ve müzik yapımcısı KDA, bu sözleri "Hate - Nefret” adlı tekno parçada seslendirerek, alanda toplanan binlerce genci coşturdu.

Toplum bölünmüş durumda

Bir kamuoyu yoklamasının sonucuna göre Gürcülerin yüzde 80'i kendini "koyu dindar” olarak tanımlıyor. 2013 yılında, papazların başını çektiği öfkeli bir grup, LGBT yürüyüşüne katılan eşcinsellere saldırmıştı. Geçen hafta aşırı sağcıların düzenlediği bir başka yürüyüş sırasında ise Hitler selamı verilmişti.

Bunların karşısında ise çoğu yüksek tahsilli gençlerden oluşan yüzde 20'lik bir grup yer alıyor. Ağırlıklı olarak liberal görüşte olan bu muhalifler, genelde çeşitli kulüplerde örgütleniyor. Bunlardan biri olan Mtkvarze Club temsilcilerinden Davit Chikhladze, amaçlarını şöyle açıklıyor: "Toplumda kabul ve saygı görmenin tek yolu, kenetlenmekten ve korkmamaktan geçiyor. Sadece bu şekilde bir şeyleri değiştirmemiz mümkün.”

Davit Chikhladze (DW/P. Kapuste )

Cepheler arasında gerginlik tırmanıyor

Ancak Tiflis'te korkusuzca dolaşmak bugünlerde o kadar da kolay değil. Özellikle de geçen Cuma gününden sonra… Bassiani ve Cafe Gallery adlı kulüplerde makineli tüfekli polis birlikleri baskın düzenledi. Bu sırada 60 kadar ziyaretçi ve gazeteci yaralandı. Büyük infiale neden olan olaylar, gençler arasında bir protesto gösterisine dönüştü. 

Ancak bu protestolar klasik sokak yürüyüşleri şeklinde değil, tekno partileri olarak yapılıyor. Tekno protestolarına katılanların sayısı hafta sonu 10 bini buldu. Bunun üzerine sağ cenah da bir karşı gösteri düzenledi. Polis, liberal gençlerin can güvenliğini sağlamakta hayli güçlük çekti. Protestolar, parlamento binası önünde de sürdü.

Protesto yerine müzakere çabası

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, protestocu tarafları müzakere masasına çağırarak meseleyi başışçıl yoldan çözüme kavuşturmaya çalıştı. Polis sözcüsü Mamuka Chelidze, kulüplere yapılan polis baskınlarıyla, polis tarafından aranan ve söz konusu iki kulübe gidip gelidkleri tespit edilen uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasının amaçlandığını söyledi. Ancak kısa bir süre sonra, aranan sekiz tacirin baskınlardan önce yakalandığı ortaya çıktı. Dolayısıyla polisin argümanı da çürümüş oldu.

Protestocuların bir diğer talebi de uyuşturucuyla mücadele yasasasında değişiklik yapılması. Mevcut düzenlemeye göre uyuşturucu bulundurmak, 20 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Protestocular, bunun yerine uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele programlarına yoğunlaşılması ve kaynakların, cezaevlerindeki mahkumları beslemek yerine bu programa aktarılmasını istiyor.

Georgien Tiflis Proteste Opposition (Reuters/D. Mdzinarishvili)

Dans edin, yoksa korku bizi sindirir!

Parlamento binası önünde toplanan göstericilerin büyük çoğunluğu, 4GB müzik festivalinde tekrar buluştu. Ünlü DJ'lerin hit parçaları eşliğinde dans edilirken, sahnede parlamento binasının ahşap prototipi de dikkat çekti. Bununla verilmek istenen mesaj açık: Protesto devam ediyor!

Zira liberal gençler, hükümetin müzakere çabalarından pek ümitli değil.  İçişleri bakanın olaylardan dolayı önce özür dilediğini, ancak daha sonra geri adım attığını belirten protestocuların liderlerinden Davit Chikhladze, bunun sadece bir oyalama taktiğinden ibaret olduğunu düşünüyor: "Önce polis baskınları düzenleniyor. Ardından özür dileniyor ama daha sonra baskınların haklı gerekçelerle yapıldığı savunuuyor. İşte Sovyetler Birliği'nde de işler aynen böyle yürüyordu. Herşey korku üzerine inşaa edilmişti. Son beş yıldır bizim kimseden korkumuz yoktu. Polis baskınlarıya şimdi bu durum değişti.”

Video izle 01:10
Şimdi canlı
01:10 dk

Gürcüler vizesiz Avrupa'da

Pola Kapuste / Tiflis

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Gürcistan'dan Avrupa'ya iltica başvurusunda rekor

Vizelerin kaldırılmasının ardından Gürcistan'dan Avrupa ülkelerine gelen iltica başvurularında rekor artış yaşanıyor. Almanya ve diğer AB ülkeleri Gürcüleri vize serbestisini suistimal etmekle suçluyor. (30.04.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Gürcüler vizesiz Avrupa'da  

Benzer içerik

Internationaler Tag der Pressefreiheit

Yorum: Basın özgürlüğü güçlü savunulmalı 03.05.2018

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, DW'nin 65. doğum günü ve Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle kaleme aldığı yorumunda DW okurlarına bir söz veriyor.

Kairo Protest Journalisten

Arap ülkelerinde basın özgürlüğünün dramı 29.04.2018

Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nin son sıralarında Arap ülkeleri yer alıyor. Zor koşullar altında çalışan Arap ülkelerindeki gazeteciler siyasi baskılarla karşı karşıya.

Tschechien Sieger der Präsidentschaftswahlen Milos Zeman

Çekya'da basın özgürlüğü protestosu 15.03.2018

Çekya'da yeniden devlet başkanlığına seçilen Milos Zeman binlerce gösterici tarafından protesto edildi. Gösteride Zeman'ın basın ve yayın organlarına yönelttiği suçlamalara tepki gösterildi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Koreli liderlerden Trump zirvesi

Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kuzey Kore lideri Kim ile ABD Başkanı Trump'ı bir araya getirmesi planlanan zirve ele alındı. 

FOTO-GALERİ

default

Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

Üç yıldan uzun bir süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Erdoğan güçlü adaylarla karşı karşıya. 