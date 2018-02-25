 Güney Kore’den Kuzey Kore’ye heyet | DÜNYA | DW | 04.03.2018
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DÜNYA

Güney Kore’den Kuzey Kore’ye heyet

Kış Olimpiyatları vasıtasıyla ilişkilerde yumuşama yaşanan Kuzey ile Güney Kore arasında yeni bir görüşme olacağı açıklandı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore’ye bir özel temsilciler heyeti gönderiyor.

Südkorea: Grenze zu Nordkorea (DMZ) bei Paju (picture-alliance/D. Kalker)

Güney Kore, hem Kuzey Kore ile ikili ilişkileri geliştirmek hem de Kuzey Kore ile ABD arasında nükleer silahlanma üzerinden devam eden gerilimi azaltmak için Pazartesi günü Kuzey Kore’ye bir heyet göndereceğini açıkladı. 

Güney Kore Devlet Başkanı'nın resmî ikametgâhı Mavi Saray'dan Pazar günü yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Moon Jae In'in Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang’a özel temsilcilerden oluşan bir heyet göndereceği duyuruldu.

Kombobild Südkoreas Präsident schickt Sondergesandte nach Nordkorea (picture-alliance/dpa/YNA)

Güney Kore devlet başkanının Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong (sol) ile İstihbarat Şefi Suh Hoon (sağ)

Aralarında Moon'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong ile İstihbarat Şefi Suh Hoon’un da bulunacağını on kişilik heyetin Pazartesi günü Pyongyang'a giderek iki gün sürecek üst düzey toplantılar yapacağı belirtildi.

Açıklamada, "Özel temsilciler, aralarında Kuzey Kore ile ABD arasında Kore yarımadasını nükleer silahlardan arındırma konuşmalarının gerçekleşmesi için koşulların oluşması ve Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konuları da dahil olmak üzere geniş kapsamlı görüşmelerde bulunacaklar” denildi.

Temsilciler Kuzey Kore'den sonra ABD'ye gidecek

Açıklamada özel temsilciler heyetinin Kuzey Kore'den sonra ABD'ye giderek görüşmelerin sonuçlarını konuşmak üzere Washington'da devlet görevlileri ile toplantı yapacakları belirtilirken gelişmelerden Japonya ve Çin’in de haberdar edileceği ifade edildi.

Güney Kore'nin özel temsilcilerini Kuzey Kore'ye göndermesi, Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen ve 25 Şubat'ta sona eren Kış Olimpiyatları vasıtasıyla iki ülke arasında başlayan yakınlaşma kapsamında gerçekleşiyor.

Olimpiyatlar’ın açılış töreninde Kuzey ve Güney Koreli sporcular birlikte Birleşik Kore bayrağı altında yürümüş ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pyeongchang'a gönderdiği heyette bulunan kız kardeşi Kim Yo-jong ile tokalaşmıştı. 1953 yılında sona eren Kore Savaşı'ndan bu yana ilk defa Kim Ailesi'nin bir üyesi Güney Kore'ye gitmiş oldu.

Cumartesi günü Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA tarafından yayınlanan bir habere göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD ile görüşmeye açık olduklarını, ancak bir önkoşul ile masaya oturmayacaklarını söyledi. KCNA'ya göre sözcü, Kuzey Kore'nin ABD ile görüşme için yalvarmayacağını ve ayrıca askeri opsiyonun da masadan kalkmadığını söyledi.

Geçtiğimiz ay ABD, Olimpiyatlar için Pyeongchang'da bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kuzey Kore heyeti ile yapacağı gizli buluşmanın son anda Kuzey Kore tarafından iptal edildiğini duyurmuştu.

  • Korea Demilitarisierte Zone DMZ (Getty Images/C. Court)

    Korelileri ayıran 248 kilometrelik sınır

    Hiçbir yol Kuzey Kore’ye çıkmıyor

    65 yıldır Kuzey ve Güney Kore birbirinden ayrı. 3 yıl süren Kore Savaşı’ndan sonra 1953’te askerden arınmış bir bölge oluşturuldu. Bu bölge güneybatıdan kuzeydoğuya 248 km uzunluğunda ve 4 km genişliğinde. Güney Koreli askerler bu bölgeye yakın bir yol üzerinde devriye geziyor.

  • Korea Demilitarisierte Zone DMZ (Getty Images/C. Court)

    Korelileri ayıran 248 kilometrelik sınır

    Dikenli tellerin ardındaki manzara

    Askerden arındırılmış bölgede iki ülkenin de askeri bulunmuyor. Bölge iki tarafın temsilcilerinden oluşan bir ateşkes komitesi tarafından idare ediliyor. Bu komisyonun izni olmadan bölgeye giriş yasak. Kural ihlali yapacak olanları korkutmak için sahilde bir gözetleme kulesi bulunuyor.

  • Korea Demilitarisierte Zone DMZ (Getty Images/C. Court)

    Korelileri ayıran 248 kilometrelik sınır

    Ateşkes komisyonu

    Ateşkes komisyonunun merkezi askerden arındırılmış bölgedeki Panmunjeom’da yer alıyor. 1951 yılından 1953’e kadar Kore Savaşı müzakereleri burada gerçekleşti. Üç mavi barakanın tam ortasında beton bir çizgi şeklinde Kuzey ve Güney Kore askeri sınırı geçiyor. Barakaların her birinin hem Güney hem de Kuzey Kore’ye bakan iki kapısı var.

  • Korea Demilitarisierte Zone DMZ (Getty Images/C. Court)

    Korelileri ayıran 248 kilometrelik sınır

    Tek ev, iki ülke

    Ortadaki baraka iki taraftan gelen misafirler için kullanılıyor. Odaya girme yetkisi olan askerler diğer ülkenin kapısını gözlüyor. Bu küçük müzakere odasında ortadan geçen sınırın diğer tarafına geçmeye izin veriliyor.

  • Korea Demilitarisierte Zone DMZ (Getty Images/C. Court)

    Korelileri ayıran 248 kilometrelik sınır

    Kuzeyin en güzel manzarası

    Askerden arındırılmış bölgede sürekli uyuşmazlıklar, kazalar ve ölümler meydana geliyor. Yine de Güney Koreliler iki ülke arasındaki sınıra ilişkin ülke içindeki ve dışındaki ilgiden yarar sağladı. İki ülke birleşim komitesine ait gözlem binası komşu ülke Kuzey Kore’ye dikenli tellerin üstünden bakmaya olanak sağlıyor.

  • Korea Demilitarisierte Zone DMZ (Getty Images/C. Court)

    Korelileri ayıran 248 kilometrelik sınır

    Turistlerin ilgisi yoğun

    Bu platformdan askerlerden arındırılmış bölgeyi izlemek mümkün. Buraya turistler oldukça rağbet gösteriyor. Güney Kore 2015 yılında 13,2 milyon turist ağırladı. Buradaki dürbünler yardımı ile Kuzey Kore topraklarını izlemek mümkün.

  • Korea Demilitarisierte Zone DMZ (Getty Images/C. Court)

    Korelileri ayıran 248 kilometrelik sınır

    270 kilogramlık bayrak

    Askerden arındırılmış bölgenin Kuzey Kore tarafında kalan kısmında Kijong-dong isimli bir köy bulunuyor. Eskiden buradaki hoparlörlerden Kuzey Kore’ye ilişkin propoganda mesajları yayınlanırdı. Burada yer alan 160 metre uzunluğunda kule dünyanın en uzun dördüncü bayrak direği. Direkte 270 kilogram ağırlığında bir bayrak asılı.

  • Korea Demilitarisierte Zone DMZ (Getty Images/Jung Yeon-Je)

    Korelileri ayıran 248 kilometrelik sınır

    Renkli protesto

    İki ülke arasında askerden arındırılmış bir bölge bulunsa da iki ülkenin vatandaşları Kore’nin birleşmesini istiyor. Askerden arındırılmış bölgeye yakın İmjingak Barış Parkı’nda bunu hissetmek mümkün. Buradaki renki bantlarla sarmalanmış dikenli teller de bu arzuyu yansıtıyor.

  • Südkorea Pyeongchang 2018 | Goseong Unification Observatory | Korean Demilitarized Zone (DW/Jun Michael Park)

    Korelileri ayıran 248 kilometrelik sınır

    Barış ve aşk

    Güney Kore’de yer alan birleşim komitesinin gözlem binası yakınlarındaki insanlar da bir gün tek ülke olmayı arzuluyor. Askerden arındırılmış bölgenin kısaltması olan DMZ harfleri üzerine farklı dillerde barış ve aşk anlamına gelen kelimeler yazılmış.


 AFP,rtr/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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