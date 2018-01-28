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DÜNYA

Güney Kıbrıs'ta seçim ikinci tura kaldı

Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki başkanlık seçimlerinde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi aşamadı. Seçimlerin ikinci turu 4 Şubat'ta yapılacak.

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Nikos Anastasiadis

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde halk gelecek beş yıl boyunca cumhurbaşkanlığı yapacak ismi belirlemek için sandık başına gitti.

Dokuz adayın katıldığı seçimin ilk turunda Demokratik Seferberlik Partisi adayı ve Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis oyların yüzde 35,5'ini aldı.

Komünist Emekçi Halkın İlerici Partisi AKEL'in desteklediği Stavros Malas oyların yüzde 30,3'ünü, merkez partiler DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar'ın desteklediği hukukçu Nikolas Papadopulos ise oyların yüzde 25.7'sini aldı.

İkinci tura gidilecek

Cumhurbaşkanlığı için yarışan 9 adaydan hiçbiri mutlak çoğunluğu sağlayamadığı için 4 Şubat'ta ikinci tur düzenlenecek. 2013 seçimlerinde olduğu gibi son turda yine Anastasiadis ve Malas yarışacak.

551 bin kayıtlı seçmenin olduğu adanın güneyinde Pazar günkü seçimlere katılım olanı yüzde 71 oldu. Bunun, geleneksel olarak seçimlere katılımın yüksek olduğunu adanın güneyi için düşük bir oran olduğu belirtiliyor.

Präsidentschaftswahl in Zypern

Pazar günkü seçimlerde dokuz aday yarıştı

'Üçüncü kez aday olmam'

Sandıklar kapandıktan sonra konuşan Anastasiadis seçimleri kazanması halinde üçüncü kez adaylığını koymayacağı söyledi. Anastasiadis, "Önceliklerimiz ülkemizin iyiliği, sorunlarımıza gerçekçi ve kapsamlı programlara çözüm getirmeliyiz"  şeklinde konuştu.

Seçim sonrası seçmenleriyle buluşan Stavros Malas ise "Seçmenlerin çoğunluğu gerçek, yaratıcı ve umut dolu bir değişim isteğini dile getirmiştir" dedi.

Yeni lideri zorlu görev bekliyor

Güney Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlık koltuğuna oturacak olan ismi bekleyen en önemli görevlerden biri barış müzakerelerini yeniden canlandırmak olacak.

Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda yürütülen çözüm müzakereleri geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Görüşmelerin tıkanmasında güvenlik ve garantiler başlığında yaşanan anlaşmazlıklar önemli rol oynamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerin başarısız olmasının ardından yaptığı açıklamada, Türk askerinin adadan çekilmesi talebinin kabul edilemez olduğunu söylemişti.

AP / AFP, NS/ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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