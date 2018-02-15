“Güney Afrika’nın annesi” hayatını kaybetti

Güney Afrika'da ırkçılığa karşı mücadele eden Anti-Apartheid Hareketi'nin sembol isimlerinden biri olan, ''Güney Afrika ulusunun annesi'' lakaplı Winnie Madikizela-Mandela 81 yaşında hayatını kaybetti. Ailenin sözcülerinden Victor Dlamini, Madikizela-Mandela’nın uzun süren bir hastalık sürecinin ardından Johannesburg'da ailesinin yanında huzurlu bir biçimde hayata veda ettiğini söyledi.

Siyahlarla beyazlar arasındaki ayrımcılığa karşı yıllarca eski eşi Nelson Mandela'yla omuz omuza mücadele veren Winnie Mandela, zamanla bu mücadelenin sembol isimlerinden biri haline geldi.

Nelson Mandela’nın hapiste bulunduğu 27 yıl boyunca eşinin serbest bırakılması için Güney Afrika'nın yanı sıra dünyanın çeşitli yerlerinde kampanyalar yürüten Winnie, beyaz azınlığın iktidarına karşı yürütülen mücadeledeki rolü nedeniyle defalarca hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mandela'nın ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade eden ayrımcılığa karşı mücadelenin bir diğer önemli ismi Anglikan Kilisesi'nin emekli Başpsikoposu Desmond Tutu, ''(Winnie) eşinin hapse atılmasına, ailesinin sürekli olarak güvenlik birimlerinin tacizine uğramasına, gözaltılara, yasaklamalara ve sürgünlere boyun eğmeyi reddetti'' ifadelerini kullandı. Nobel Barış Ödüllü Tutu, ayrıca Winnie'nin cesur mücadelesinin kendisi ve kuşaklar boyu birçok aktivist için ''ilham verici'' olduğunu vurguladı.

Winnie Madikizela-Mandela, 2013'te hayatını kaybeden Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela ile 38 yıl evli kalmıştı.

Reuters,AFP/SÖ,BK

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