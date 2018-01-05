Güle güle "Mahmut Hoca"

Türk sinemasının usta oyuncularından Münir Özkul, 93 yaşında İstanbul'daki evinde yaşamını yitiridi. Özkul'un hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından sanatçının yakınları ve dostlarının Özkul'un evine gittiği bildirildi.

Tiyatronun ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da doğdu. 200'ün üzerinde filmde yer alan sanatçının ilk tiyatro deneyimi 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde başladı.

Özkul ardından Ses Tiyatrosu'ndan, Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne’ye ve İstanbul ile Ankara devlet tiyatrolarına birçok oyunda sahne aldı.

Usta oyuncu 1968 yılında geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Hakkı Dümbüllü'nün “kavuğunun” sahibi olmuştu.

Yeşilçam sinemasının hafızalara kazınan birçok yapımında rol alan Münir Özkul ilk sinema deneyimini 1951 yılında "Vatan ve Namık Kemal" filmindeki figuran rolüyle edindi, ardından "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" gibi karakterle ölümsüzleşti.

1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından “Devlet Sanatçısı" unvanı verilen Münir Özkul, uzun yıllardır demans hastalığıyla mücadele ediyordu.

Münir Özkul'un hayatını kaybetmesi sosyal medyada da geniş yankı buldu. Sabatçının sevenleri, sanatçılar, farklı spor kulüpleri ve kurumlar duayen oyucuyu paylaşımlarıyla uğurladı.



DW/DHA, GA/BK

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