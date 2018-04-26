Gözler Washington'daki Merkel-Trump görüşmesinde

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme için Washington'a vardı.

Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te yapılacak Merkel-Trump görüşmesi ve liderlerin birlikte yiyecekleri öğle yemeğinin üç saat sürmesi öngörülüyor. Trump, Merkel'den önce bu hafta içerisinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştü. Macron ABD ziyareti sırasında Amerikan Kongresi'nde bir konuşma yapmıştı.

Merkel ABD Başkanı ile ilk buluşmasını 2017 yılının Mart ayında gerçekleştirdi. Soğuk atmosferde geçen buluşma sırasında Trump fotoğrafçıların el sıkışmaları için yaptıkları çağrılara kulak asmamış ve Merkel'in elini ortak basın konferansının kapanışında sıkmıştı.

Pürüzlü konular gündemde

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Trump'la yapacağı görüşmede İran'ın nükleer programı, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük tarifesi uygulama planı gibi Avrupa Birliği'nin yakından izlediği gelişmeler masada olacak.

Merkel'in Washington'a hareketi öncesi Almanya, ABD Başkanı Donald Trump'a ek gümrük tarifelerini yeniden görüşmeyi önermişti. Trump'ın aldığı karar doğrultusunda ABD, çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında ise yüzde 10 vergi uygulayacağını duyurmuştu. Avrupa Birliği konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne taşırken, Washington söz konusu hamlenin ABD endüstrisini korumak için yapıldığını belirtmişti.

İki liderin görüşeceği bir diğer başlık İran olacak. ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeyeceklerini 12 Mayıs'ta açıklayacak. Trump, İran'ın nükleer programın sınırlandırılması karşılığında ABD'nin ülkeye uyguladığı yaptırımları durduran anlaşmayı fesh etmek istiyor. Trump'ın İran konusuna yaklaşımı, Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupalı ülkelerinin tepkisini topluyor.

Trump - Merkel buluşmasında Suriye krizinin de ele alınması bekleniyor. Berlin yönetimi Duma'da kimyasal silah kullanıldığı iddialarına misilleme olarak ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'deki hedeflere düzenlediği hava saldırılarına katılmama kararı almıştı.

Rus doğalgazını Baltık Denizi'ndeki ikinci Kuzey Akımı boru hattı üzerinden Almanya'ya taşıyacak olan proje ve Almanya'nın savunma harcamalarının NATO için kararlaştırılan oranın altında kalması da Trump yönetimi tarafından eleştiriliyor.

DW,dpa/AG,ÖA

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