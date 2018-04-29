 Gözler Trump′ın İran kararında | DÜNYA | DW | 07.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Gözler Trump'ın İran kararında

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili kararını bugün Beyaz Saray'da açıklayacağını duyurdu.

Donald Trump

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili kararını Salı günü ABD saatiyle öğleden sonra açıklayacağını duyurdu.

Pazartesi günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Trump, "İran Anlaşması'yla ilgili kararımı yarın Beyaz Saray'da öğleden sonra saat 2'de açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Almanya, Fransa ve İngiltere liderleri Trump'ı anlaşmadan çekilmemesi konusunda ikna etmek için diplomatik temaslarda bulunmuşlardı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, hafta sonunda katıldığı ARD yayınında sözkonusu anlaşmanın sona erdirilmesinin sonuçlarının kestirilemeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Nisan ayı sonunda yaptığı ABD ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Trump'ın anlaşmadan çekilmeye karar vereceğine inandığını ifade etmişti.

Hasan Ruhani

Hasan Ruhani

"Emsalsiz bir hata olur"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pazar günü yaptığı açıklamada ABD'ye nükleer anlaşmadan çekildiği takdirde "tarihte emsali görülmemiş bir şekilde" pişman olacağı uyarısında bulunmuştu. İran birkaç hafta önce de Trump'ın anlaşmada değişiklik yapılması talebini reddetmişti.

Önerdiğimiz linkler

ABD Başkanı Donald Trump'ın BMGK'da İran nükleer anlaşmasına yönelttiği eleştiriler Avrupa'da tepkiyle karşılandı. Almanya ve Fransa, İran anlaşmasının korunması gerektiğini görüşünde. (21.09.2017)

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İran'ın nükleer anlaşması hakkında görüşmesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Ruhani, anlaşmanın yenilenmesi önerilerini reddetti. (25.04.2018)

Anlaşma 2015 yılında Barack Obama yönetimi döneminde yapılmıştı. İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşma, 20 ay süren müzakerelerin ardından İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa'ya ek olarak Almanya ve AB'nin katılımıyla imzalanmıştı. Anlaşma, Tahran'ın nükleer programını sona erdirmesine karşılık, uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.

Trump, dönemin Başkanı Obama'nın girişimiyle onaylanan protokolü, anlaşmada eksikliklerin bulunduğunu öne sürerek sık sık eleştiriyor. Buna göre nükleer kısıtlamalar ile ilgili bazı maddelerin 2025'ten itibaren kalkacak olması ABD yönetimini rahatsız eden konulardan biri.

ABD yasaları çerçevesinde Başkan Donald Trump'ın, İran'a yönelik yaptırımların askıya alınması kararının yenilenip yenilenmeyeceğine her 120 ila 180 günde bir karar vermesi gerekiyor. Trump'ın ilgili kararı en geç 12 Mayıs tarihine kadar vermek durumunda.

DW,dpa/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Belgien Brüssel EU-Gipfel

Almanya, Fransa ve İngiltere'den ABD'ye gümrük vergisi çağrısı 29.04.2018

Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İngiltere Başbakanı May, ABD'ye AB'ye karşı ticari bir önlem almaması yönünde çağrıda bulundu. AB'nin kendi çıkarlarını savunmaya hazır olduğu belirtildi.

USA Washington | Präsident Donald Trump & Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Merkel ile Trump ABD’de buluştu 27.04.2018

Beyaz Saray’da bir araya gelen Almanya Başbakanı Merkel ile ABD Başkanı Trump, İran nükleer anlaşmasından ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük tarifesi uygulama planına kadar birçok farklı konuyu ele aldı.

Iran Atomabkommen

Trump nükleer anlaşmayı feshedecek mi? 12.10.2017

ABD Başkanı Trump'ın İran'la nükleer anlaşmanın akıbeti konusundaki kararını bugün kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Trump birçok kez anlaşmaya karşı olduğunu dile getirdi, Avrupa ise anlaşmanın feshinden endişeli.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Flugzeug vor Sonnenuntergang, Symbol picture airplane in front of sunset (picture-alliance/blickwinkel)

Sera gazının yüzde 8'i turizm kaynaklı

Bilim insanları artan küresel turizmin iklim değişikliğine yol açan sera gazı salınımlarını yükselttiğini açıkladı. Almanya, ABD ve Çin turizm ile çevreyi en çok kirletenler. 

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Yetiştirmesi zahmet isteyen ve bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için soylular tarafından tüketiliyordu. 