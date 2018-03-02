 Gözlemevi: Türkiye′den Şam milislerine yeni hava operasyonu | TÜRKİYE | DW | 03.03.2018
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TÜRKİYE

Gözlemevi: Türkiye'den Şam milislerine yeni hava operasyonu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Türk jetlerinin Afrin’de Suriye rejimine bağlı güçleri vurduğu ve 36 kişinin öldüğünü öne sürdü. Gözlemevi, bunun 48 saat içinde Şam milislerine yönelik üçüncü operasyon olduğunu belirtti.

Türkei beginnt Offensive Operation Afrin in Syrien (picture alliance/AA/E. Bozkurt)

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk jetlerinin Cumartesi günü Afrin bölgesinde Suriye hükümetine bağlı güçlere karşı hava saldırısı gerçekleştirdiğini ve 36 rejim yanlısı milisin öldüğünü öne sürdü.

Londra merkezli Gözlemevi, Türk jetlerinin gerçekleştirdiği operasyonun Afrin’in kuzeybatısında yer alan bir kampı hedef aldığını söylerken, bunun Türk jetlerinin 48 saat içerisinde rejim yanlısı güçlere karşı gerçekleştirdiği üçüncü hava saldırısı olduğunu bildirdi.

Gözlemevi Cuma günü yaptığı açıklamada, Afrin'in kuzeyindeki bir köyün hedef alındığı Perşembe gecesi düzenlenen hava saldırısında en az 17 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Curmatesi günkü operasyon ile ilgili açıklama yapan çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türk jetlerinin Suriye rejimine bağlı "Halk Güçleri”nin elinde olan hedefleri Cumartesi sabahı beş saat süreyle vurduğunu duyurdu.

"Halk Güçleri" olarak tanımlanan Şam yanlısı birlikler "bölge halkına yardım ve destek" için geçtiğimiz hafta Afrin'e gitmişti. Türkiye, milis güçlerin Afrin'e girmeden önce vurulduğunu ve konvoyun geri döndüğünü açıklamıştı.

Türkiye, 20 Ocak'tan bu yanan Suriye'nin Afrin bölgesine “Zeytin Dalı Harekatı” adı altında operasyon düzenleyerek bu bölgeden YPG unsurlarını çıkartmak istiyor. Türkiye, YPG'yi PKK’nın Suriye uzantısı ve bir terör örgütü olarak değerlendiriyor. ABD ise IŞİD ile mücadele kapsamında YPG'ye destek veriyor.

rtr,AFP/DÇÜ,GY

©Deutsche Welle Türkçe

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