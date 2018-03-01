Gözlemevi: Türk jetleri Afrin′de Şam milislerini vurdu | TÜRKİYE | DW | 02.03.2018

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Türk jetlerinin Afrin'de Suriye hükümetine bağlı güçleri vurduğunu açıkladı. İngiltere merkezli gözlemevi, Afrin'in kuzeyindeki bir köyün hedef alındığı gece düzenlenen operasyonda en az 17 kişinin öldüğünü duyurdu.

Ölenler arasında YPG'li üç kişinin de olduğu belirtiliyor. Operasyon sırasında ölen diğer kişilerin geçtiğimiz hafta Afrin'e giren Beşar Esad'a bağlı milisler olduğu aktarılıyor. "Halk Güçleri" olarak tanımlanan Şam yanlısı birlikler "bölge halkına yardım ve destek" için geçtiğimiz hafta Afrin'e gitmişti. Türkiye, milis güçlerin Afrin'e girmeden önce vurulduğunu ve konvoyun geri döndüğünü açıklamıştı.

Doğan Haber Ajansı ise Türk güçlerinin Afrin'in Rajo kasabasını ele geçirmek üzere operasyon başlattığını duyurdu. Sabah saatlerinde harekete geçen ÖSO birliklerinin bölgedeki iki köyde kontrolü sağladığı belirtiliyor.

Türkiye Afrin'e yönelik operasyonunu 20 Ocak'tan beri havadan ve karadan sürdürüyor.

Türkiye'nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı da ATAK helikopterleri ile Afrin'in batısına operasyon düzenlendiğini, dokuz YPG üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.

Afrin'de toplam 41 Türk askeri hayatını kaybetti

20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili son durumu açıklayan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Maalesef 41 Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 116 ÖSO mensubu olmak üzere toplam 157 şehidimiz var" dedi.

Canikli, "615 kilometrekare alanda 94 meskun mahal ve 28 kritik noktanın hakimiyeti sağlanmıştır. Harekatın başladığı günden bu yana en az 2 bin 295 terörist bölgeden temizlenmiş ve etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

Türkiye'nin Afrin'deki YPG güçlerine yönelik operasyonu 20 Ocak'ta başlamıştı. Ankara, bölgede hakimiyeti elinde tutan YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak görüyor.

Rtr,DHA/ÖA,GY

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