Gözlemevi: Afrin′den 150 bin sivil kaçtı | DÜNYA | DW | 17.03.2018

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin'de yürüttüğü operasyon nedeniyle Çarşamba gününden bu yana 150 binin üzerinde sivilin bölgeden kaçtığı bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) yaptığı açıklamaya göre, cumayı cumartesiye bağlayan saatlerde bölgede yoğun çatışmalar yaşandı. Verilen bilgiye göre Afrin'in güneyinde, YPG ya da Esad'a bağlı birliklerin kontrolündeki bölgeye kaçış koridoru bulunuyor.

AFP haber ajansına konuşan Suriye İnsan hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdül Rahman, son günlerde 150 binin üzerinde sivilin söz konusu güney koridoru üzerinden Afrin'den kaçtığını belirtti. Afrin'de çatışmalar öncesinde yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise Afrin'den çıkmak isteyen sivillere koruma sağlanacağı açıklandı. Cuma günü yapılan açıklamada, Afrin'e havadan bildiriler dağıtıldığı belirtildi. Bildirilerde, "Afrin'i terk etmek isteyenler, Türk askerlerinin koruma garantisi altındadır", "Türk ordusunun tek hedefi YPG'dir" ve "Türkiye'nin adaletine güvenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güvenin" yazdığı aktarıldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Afrin'de hastane vuruldu

Afrin'de yoğun çatışmalar sürerken Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Cuma günü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki en önemli hastaneyi vurduğunu öne sürdü.

Hastanede aralarında iki hamile kadının bulunduğu 16 sivilin yaşamını kaybettiği iddia edildi.

AFP'nin Afrin'deki bir hastanedeki yaralıları çektiği 5 Mart 2018 tarihli bir fotoğraf

Afrin'de hastane vurulduğu iddiasına Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yalanlama geldi. TSK, Twitter hesabı üzerinden Afrin'deki hastanenin 17 Mart 2018 tarihine ait olduğu belirtilen görüntülerine yer vererek "yalan haber" yapıldığını yazdı.

NATO'ya ve hükümete çağrı

TSK'nın Afrin'de hastane vurduğu iddiası sonrasında Almanya'da insan hakları savunucuları, NATO ve Alman hükümetine çağrı yaptı.

Almanya merkezli Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu tarafından cumartesi günü Göttingen kentinde yapılan açıklamada, Almanya ve NATO devletlerinden, NATO müttefiki Türkiye'den "en kısa sürede savaş suçu işlemesine son vermesini" talep etmesi istendi.

DW/AFP/epd/dpa, GA/ÖA

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