Friederike kasırgası Avrupa'da 9 can aldı

Almanya, Hollanda ve Belçika'da etkili olan son 11 yılın en şiddetli kasırgasında en az 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kasırga Almanya'da en az 6 kişinin ölümüne yol açtı. Brandenburg ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde kasırga nedeniyle araçları devrilen iki sürücü hayatını kaybetti. Mecklenburg Vorpommern eyaletinde kasırga yüzünden meydana gelen trafik kazası sonucu bir kişi öldü. Aşağı Ren bölgesinin Emmerich kentinde bir kişi devrilen ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi. Thüringen ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde de iki itfaiye eri hayatını kaybetti.

Alman Meteoroloji Dairesi'nden (DWD) verilen bilgilere göre, 2007 yılından bu yana yaşanan en şiddetli kasırga olan Friederike'nin hızı bazı bölgelerde saatte 130 kilometreye ulaştı. Almanya'nın kuzeyindeki Brocken Dağı'nda kasırganın hızının saatte 203 kilometreyi bulduğu bildirildi.

Almanya'da tren seferleri yapılamadı

Almanya'nın özellikle Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde etkili olan kasırga nedeniyle ülkenin bir çok bölgesinde Perşembe günü tren seferleri yapılamadı, kara ve hava ulaşımında da aksaklıklar yaşandı. Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn'dan Cuma sabahı yapılan açıklamada, tren seferlerine kısmen yeniden başlandığı belirtildi. Ülkenin güneyinde tren seferlerine başlandığı, ancak Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde hâlâ çok sayıda hattın ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Köln/Bonn Havalimanı Perşembe günü öğle saatlerinde yaklaşık bir buçuk saat ulaşıma kapatıldı. Düsseldorf Havalimanı'nda çok sayıda sefer iptal edildi. Bunun yanı sıra çok sayıda havalimanında da seferler gecikmeli olarak yapılabildi.

Karayollarında da devrilen ağaçlar ve meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Kuzey Ren Vestfalya, Hessen ve Thüringen eyaletlerinde devrilen araçlar yüzünden çok sayıda köprü ve otoyol saatlerce ulaşıma kapalı kaldı.

Kasırga Hollanda ve Belçika'yı da vurdu

Friederike adı verilen kasırga, Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve Belçika'da da etkili oldu. Hollanda'da iki kişi devrilen ağaçların altında kalarak yaşamını yitirdi. Ülkede tren seferleri yapılamadı, kara ulaşmında aksaklık yaşandı. Kasırga nedeniyle, Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda geçici olarak bütün uçak seferleri iptal edildi. Belçika'da da bir kişi hayatını kaybetti.

DW/AFP/JD/HS

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