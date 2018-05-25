 Freeman taciz iddialarını geri çevirdi | YAŞAM | DW | 27.05.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Freeman taciz iddialarını geri çevirdi

Ünlü aktör Morgan Freeman taciz suçlamasıyla yüzleştirilen Weinstein gibi diğer kişilerle bir tutulmaması gerektiğini söyledi. 80 yaşındaki oyuncu kadınlar tarafından söz ve elle taciz etmekle suçlanıyor.

Morgan Freeman PEN America Gala (Reuters/L. Jackson)

Cinsel tacizle suçlanan Oscar ödüllü 80 yaşındaki aktör Morgan Freeman Cuma günü tecavüzden hakkında dava açılan prodüktör Harvey Weinstein gibileriyle aynı kefeye konulmamasını istedi. Freeman Cumartesi gecesi yayınladığı mesajda, "Çevresindeki kadın ve erkeklerin saygı duyulmak ve kendilerini rahat hissedebilmek istedikleri ihtiyacını duyan biri olduğumu itiraf ediyorum. Her zaman düşündüğüm gibi algılanmadığım anlaşılıyor" dedi.

Freeman'ın mesajı, "Yanlış anlaşılmaması için şunu izah etmek isterim: Hiçbir zaman çalıştığım çevrede müphem bir ortam yaratmadım. Kadınları taciz etmedim. Kimseye seks karşılığında iş ve kariyer vaat etmedim. Ettiğime dair açıklamalar külliyen yanlıştır" şeklinde devam etti.

Sözle ve elle taciz

CNN televizyonu Perşembe günü sekiz kadının film setinde veya onun prodüksiyon şirketinde Freeman tarafından taciz edildiğini iddia ettiğini bildirmişti. Başka kadınlar da Freeman'in çekimler sırasında uygunsuz davranışlarda bulunduğunu, imalı yorumlar yapıp kendilerini elle taciz ettiğini iddia etmişti.

Beş kez Oscar'a aday gösterilen dört çocuk sahibi ünlü aktör "80 yıllık hayatımın bu nedenle yerle bir olma ihtimali bana çok dokundu” dedi. Freeman 24 yıl evli kaldığı ikinci eşinden 2008 yılında boşanmıştı.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Weinstein adalete teslim oldu

ABD'de onlarca kadın tarafından tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein polise teslim oldu. (25.05.2018)  

Yönetmen Polanski'ye göre #MeToo hareketi kolektif histeri

Yönetmen Roman Polanski, Weinstein skandalı sonrası ortaya çıkan #MeToo hareketini "ikiyüzlülük" olarak niteledi. Film yapımcısı Hollywood'daki cinsel taciz iddialarını da "kolektif histeri" şeklinde gördüğünü söyledi. (09.05.2018)  

Benzer içerik

Harvey Weinstein

Weinstein adalete teslim oldu 25.05.2018

ABD'de onlarca kadın tarafından tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein polise teslim oldu.

Schauspieler Morgan Freeman

Morgen Freeman’a cinsel taciz suçlaması 24.05.2018

CNN'in haberine göre sekiz kadın Oscar ödüllü sinema oyuncusu Morgen Freeman'ı uygunsuz davranış ve cinsel tacizle suçladı.

Roman Polanski

Yönetmen Polanski'ye göre #MeToo hareketi kolektif histeri 09.05.2018

Yönetmen Roman Polanski, Weinstein skandalı sonrası ortaya çıkan #MeToo hareketini "ikiyüzlülük" olarak niteledi. Film yapımcısı Hollywood'daki cinsel taciz iddialarını da "kolektif histeri" şeklinde gördüğünü söyledi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Sezaryen: Hayat mı kurtarır risk mi atar?

Gelişmiş ülkeler arasında son 20 yılda sezaryen ile doğum oranında artış gözlemleniyor. Türkiye de sezaryenin en yaygın olduğu ülkeler arasında. DSÖ ise zorunlu olmadıkça sezaryeni tavsiye etmiyor.  

FOTO-GALERİ

default

Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı için altı aday yarışıyor. Üç yıldan uzun bir süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Erdoğan güçlü adaylarla karşı karşıya.  