Fransa′daki rehine krizinde saldırgan öldürüldü | AVRUPA | DW | 23.03.2018

Fransa"nin güneyindeki Trebes kasabasında bir süpermarketi basan silahlı saldırgan iki kişiyi öldürdü. Sekiz kişiyi de uzun süre rehin tutan saldırgan polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "Super U" adlı süpermarketteki saldırıyla ilgili ellerindeki bilgilerin olayın bir terör eylemi olduğunu gösterdiğini söyledi.

IŞİD örgütü bir açıklama yayınlayarak saldırıyı üstlendi, ancak eylemin kendileri tarafından düzenlendiğine dair herhangi bir kanıt sunmadı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, saldırıda yaralanan üç kişiden birinin durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Polislere ateş açtı

Saldırgan, süpermarket saldırısından yaklaşık 15 dakika önce olay yeri yakınlarında polislere ateş açtı. Fransa Başbakanı Philippe, vurulan bir polisin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Soruşturmaya yakın bir kaynağın AFP'ye verdiği bilgiye göre, saldırganın Faslı olduğu tespit edildi.

Fransız BFM kanalının haberine göre, saldırgan 2015 yılındaki Paris saldırılarının hayatta kalan tek zanlısı Salah Abdeslam'ın serbest bırakılmasını istedi.

IŞİD iddiası

Fransız savcılığı, saldırganı IŞİD'e bağlılığını ilan etmiş bir kişi olarak tanımladı.

Süpermarkete düzenlenen kurtarma operasyonuna terörle mücadele ekipleri de destek veriyor.

Fransa'da IŞİD'in 2015 yılında düzenlediği Paris saldırılarının ardından olağanüstü hâl ilan edilmişti. 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası uygulanan OHAL, geçen Ekim ayı sonu itibarıyla kaldırılmıştı.

DW,AFP,Reuters/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe