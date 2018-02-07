 Fransa′daki rehine krizinde saldırgan öldürüldü | AVRUPA | DW | 23.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Fransa'daki rehine krizinde saldırgan öldürüldü

Trebes kasabasında bir süpermarkete düzenlediği baskında iki kişiyi öldüren ve içerideki müşterileri rehin alan saldırgan polisin operasyonuyla öldürüldü. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

default

Fransa"nin güneyindeki Trebes kasabasında bir süpermarketi basan silahlı saldırgan iki kişiyi öldürdü. Sekiz kişiyi de uzun süre rehin tutan saldırgan polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü. 

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "Super U" adlı süpermarketteki saldırıyla ilgili ellerindeki bilgilerin olayın bir terör eylemi olduğunu gösterdiğini söyledi. 

IŞİD örgütü bir açıklama yayınlayarak saldırıyı üstlendi, ancak eylemin kendileri tarafından düzenlendiğine dair herhangi bir kanıt sunmadı. 

Fransa İçişleri Bakanlığı, saldırıda yaralanan üç kişiden birinin durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Polislere ateş açtı

Saldırgan, süpermarket saldırısından yaklaşık 15 dakika önce olay yeri yakınlarında polislere ateş açtı. Fransa Başbakanı Philippe, vurulan bir polisin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Soruşturmaya yakın bir kaynağın AFP'ye verdiği bilgiye göre, saldırganın Faslı olduğu tespit edildi.

Fransız BFM kanalının haberine göre, saldırgan 2015 yılındaki Paris saldırılarının hayatta kalan tek zanlısı Salah Abdeslam'ın serbest bırakılmasını istedi.

IŞİD iddiası

Fransız savcılığı, saldırganı IŞİD'e bağlılığını ilan etmiş bir kişi olarak tanımladı.

Süpermarkete düzenlenen kurtarma operasyonuna terörle mücadele ekipleri de destek veriyor.

Fransa'da IŞİD'in 2015 yılında düzenlediği Paris saldırılarının ardından olağanüstü hâl ilan edilmişti. 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası uygulanan OHAL, geçen Ekim ayı sonu itibarıyla kaldırılmıştı.

DW,AFP,Reuters/BÖ,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Jean Yves Le Drian Verteidigungsminister Frankreich

Fransa: Türkiye ile İran uluslararası hukuku ihlal ediyor 07.02.2018

Fransa Dışişleri Bakanı, Türkiye ve İran'ı Suriye'de uluslararası hukuk ihlaliyle suçladı. Fransız Bakan, Kürt savaşçıların yakaladığı Fransız IŞİD'cilerin "yerel makamlarca" yargılanacağını açıkladı.

Estland Tallinn - Ömer Celik - türkischer Europaminister

AB Bakanı Çelik'ten Fransa'ya Afrin tepkisi 08.02.2018

AB Bakanı Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Afrin operasyonu ile ilgili Türkiye'ye yönelik suçlamalarına tepki gösterdi. Çelik, Le Drian'ın açıklamasının çifte standart sergilediğini söyledi.

Frankreich Treffen Macron und Erdogan

Erdoğan: Terörün ve teröristin bahçıvanları vardır 05.01.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'te Fransız mevkidaşı Macron'la görüştü. Erdoğan, tutuklu gazeteciler konusunda "Terör kendi kendine oluşmuyor. Terörün ve teröristin bahçıvanları vardır" dedi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Brüksel'deki zirveye katılan İngiltere Başbakanı Theresa May

AB Moskova Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Eski Rus çifte ajanın İngiltere'de zehirlenmesi skandalında Londra'ya destek veren AB, Rusya'ya karşı diplomatik bir adım attı. AB liderleri, Moskova Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırma kararı aldı. 

FOTO-GALERİ

Türkei - Newrozfest in Diyarbakır (DW/K. Konuksever )

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları

Kent sakinleri ve kent dışından gelen on binlerce kişi Bağlar ilçesindeki Nevruz kutlamalarına katıldı 