 Fransa′da rehine krizi | AVRUPA | DW | 23.03.2018
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AVRUPA

Fransa'da rehine krizi

Fransa'nın güneyindeki bir süpermarketi basan silahlı bir saldırgan içeridekileri rehin aldı. Polis rehineleri kurtarmak için operasyon düzenliyor.

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Fransız yetkililerin verdiği bilgilere göre, Fransa'nın güneyindeki Trebes kasabasında rehine krizi yaşanıyor.

Kasabadaki süpermarketi basan silahlı bir kişi, içerideki kişileri rehin aldı. Reuters rehine sayısının sekiz olduğunu duyurdu.

Polis sendikası, saldırganın, süpermarketteki en az bir rehineyi öldürdüğünü bildirdi.

IŞİD iddiası

Fransız savcılığı, saldırganı IŞİD'e bağlılığını ilan etmiş bir kişi olarak tanımladı.

Süpermarkete düzenlenen kurtarma operasyonuna terörle mücadele ekipleri de destek veriyor.

Fransız yetkililer ayrıca, olayın yaşandığı kasaba yakınlarında bir kişinin dört polis memuruna ateş açtığını belirtti. Polislerden birinin yaralandığı belirtildi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "çok ciddi bir durumla" karşı karşıya olduklarını söyledi. Fransız terörle mücadele savcıları olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne

Fransa'da IŞİD'in 2015 yılında düzenlediği Paris saldırılarının ardından olağanüstü hâl ilan edilmişti. 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası uygulanan OHAL, geçen Ekim ayı sonu itibarıyla kaldırılmıştı.

AFP,Reuters/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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