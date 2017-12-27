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DÜNYA

Fransa'da bebek sütü soruşturması

Bebekler için ürettiği süt tozunda salmonella mikrobu tespit edilen Fransız şirketi Lactalis hakkında soruşturma açıldı. Şirketin ürünleri Fransa'da 30'dan fazla bebekte bağırsak enfeksiyonuna yol açmıştı.

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Fransız şirketin ürünleri çoğunlukla Çin, Pakistan ve Britanya'da satılıyor

Fransa'da savcılık bebek sütünde bağırsak enfeksiyonu ve ishale yol açan salmonella mikrobu tespit edilen Lactalis şirketi hakkında ön soruşturma başlattı. Fransa'nın en büyük süt endüstrisi şirketi olan Lactalis insan sağlığına zarar vermek ve tüketiciyi yanıltmakla suçlanıyor. Fransa'da 30'dan fazla bebeğin hastalanması üzerine şirket bütün dünyaya ihraç ettiği binlerce ton süt tozunu toplatmak zorunda kalmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcılık yetkilileri Lactalis'in salmonella tehlikesi karşısında kamuoyunu çok geç ve yetersiz bilgilendirdiği şüphesi üzerinde duruyor. Şirket Aralık ortalarında Milumel, Picot ve Taranis marka ürünlerini tezgâhlardan indirtmişti. Sağlık müdürlüğü ise 1 Aralık'ta Lactalis'i süt ürünlerine mikrop bulaşmış olabileceği hususunda uyarmıştı.

Lactalis en çok Asya ülkelerine süt tozu satıyor

Fransız yetkililerce Ağustos ayından bu yana ülkede en az 35 bebeğin salmonella'ya yakalandığı ve bebeklerden 31'ine mikrobun tespit edildiği Lactalis tesislerinde üretilmiş süt tozu verildiği açıklandı. Şirket üretimin durdurulduğunu ve tesisin temizlenip dezenfekte edildiğini duyurdu. Hastalanan bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sütçülük endüstrisinin devleri arasında yer alan Fransız Lactalis şirketi ürünlerini çoğunlukla Çin, Pakistan ve Britanya'da pazarlıyor. Lactalis Almanya'ya süt tozu göndermediklerini, sadece üç ayrı marka altında peynir sattıklarını açıkladı.

DW, afp/AG, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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