 Fransa′da aşırı sağcılar isim değiştirdi | AVRUPA | DW | 01.06.2018

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AVRUPA

Fransa'da aşırı sağcılar isim değiştirdi

Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe seçmen tabanını genişletebilmek için isim değişikliğine gitti. Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlanan aşırı sağcılar, bu kez de şanslarını yeni isimle deneyecek.

Frankreich, Paris: Marine Le Pen verkündet die Namensänderung des Front National in Rassemblement National (picture-alliance/dpa/J. Philippon)

Fransa'da Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) 46 yılın ardından ismini değiştirdi. Siyasi rotasını değiştirmeyen parti, isim değişikliğiyle daha fazla seçmene ulaşmayı hedefliyor. Marie Le Pen'in partisinin adı bundan böyle Ulusal Birleşme olacak.

Cuma akşamı Lyon'da yaptığı açıklamada, "Hareketimiz tarihi bir an yaşıyor" diyen Le Pen, partisinin isiminin değiştirildiğini duyurdu. Marie Le Pen, parti içinde yapılan oylamada üyelerin yüzde 80'inden fazlasının isim değişikliğinden yana oy kullandıklarını belirtti.

Marine Le Pen geçen yıl Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı aldığı yenilgi sonrası yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Le Pen yeni isimleri Ulusal Birleşme ile 2019 yılında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri için seçmen kitlesini genişletmeyi hedefliyor.

Fransa'daki anketlerde, Le Pen'in yeni adıyla Ulusal Birleşme partisi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Cumhurbaşkanı Macron'un Yürüyüş partisinin ardından ikinci parti olarak çıkıyor.

Jean-Marie Le Pen

Jean-Marie Le Pen

Babasının izinden çıkmaya çalışıyor

Marine Le Pen isim değişikliğiyle, partinin kurucularından ve uzun yıllar liderlerinden olan babası Jean-Marie Le Pen'den daha da uzaklaşacak bir adım atmış oldu. Ulusal Cephe'yi 1972 yılında kuran isimler arasındaki Jean-Marie Le Pen, 2015 yılında partiden ihraç edilmişti.

Baba Le Pen, Nazi toplama kampındaki gaz odalarını "önemsiz ve teferruat" olarak değerlendirdiği açıklamaları nedeniyle birçok kez yargılanmıştı. Marine Le Pen 2011 yılından bu yana AB ve göç karşıtı partisine yeni bir imaj kazandımak için çabalıyor.

DW,dpa/GA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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