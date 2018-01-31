Fransa: Türkiye ile İran uluslararası hukuku ihlal ediyor | DÜNYA | DW | 07.02.2018

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'deki eylemleriyle Türkiye ve İran'ın uluslararası hukuku ihlal ettiğini savundu. BFM TV kanalına konuşan Le Drian, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki eylemleriyle uluslararası hukuku ihlal eden ülkeler arasında yer aldığını belirterek Ankara'nın mevcut savaşa bir yenisini eklememesi gerektiğini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı, uluslararası hukukun "Türkiye, Şam rejimi ve İran ile doğu Guta ve İdlib'e saldıranlar tarafından ihlal edildiğini" savundu.

Le Drian, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü olarak gördüğü YPG'ye karşı başlattığı harekatla ilgili olarak "Sınırlarında güvenliği sağlamak sivilleri öldürmek anlamına gelmez ve bunun kınanması gerekir" diye konuştu.

Suriye rejimine klor gazı suçlaması

Fransa Dışişleri Bakanı, Suriye hükümetinin isyancıların kontrolündeki bölgelere yönelik son dönemdeki saldırılarda klor gazı kullandığının anlaşıldığını da belirtti. Bütün bulguların Suriye rejiminin şu an klor gazı kullandığına işaret ettiğini kaydeden Le Drian, konuyla ilgili BM tarafından inceleme başlatıldığını hatırlatarak "Kimyasal silah kullanımı tehlikesi sürüyor. Bu çok ciddi bir durum" dedi.

Diğer yandan Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Suriye'deki gelişmelerle ilgili düzenli temas halinde olduğu belirtildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuyla ilgili yüz yüze görüşme ihtimalinin bulunduğu mesajını verdi, ancak şu an bu konuda somut bir plan olmadığını belirtti.

DW,rtr/BK,HS

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