Fransa: Suriye'de yeni operasyon planımız yok

Fransız Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ''Fransa, Suriye'nin kuzeyinde uluslararası koalisyonun IŞİD'e karşı verdiği mücadelenin çerçevesi dışında yeni bir askeri operasyon planlamamaktadır'' denildi.

Reuters'a konuşan Fransız Cumhurbaşkanlığı kaynakları ise ülkenin IŞİD'le mücadelede Suriyeli Kürtlerin liderlik ettiği Suriyeli muhaliflere verdiği desteğin arkasında olduğunu söyledi. Aynı kaynaklar, Türkiye'nin Menbiç'e yönelik olası bir operasyonunu ABD gibi Fransa'nın da "kabul edilemez" olarak gördüğünü aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Araplar, Hristiyanlar ve Kürtlerden oluşan Suriye'nin kuzeyinden bir heyeti dün sarayında kabul etmişti. Görüşmeden sonra yapılan açıklamada, Macron'un Türkiye ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında arabuluculuk rolü üstlenmek istediği belirtilmişti.

Görüşmeden sonra Reuters'a konuşan YPG'li bir yetkili ise Macron'un Menbiç'e birlik gönderme sözü verdiğini dile getirmişti. YPG'li yetkili IŞİD'in saldırılarına karşı güvenliğin sağlanması ve yabancı ülkelerin saldırganlığını durdurmak için bir takviye yapılacağını iddia etmişti.

Paris'ten yapılan açıklamalar Türkiye'nin tepkisine neden oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu konuyla ilgili Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan "YPG'ye destek garantisi verdik, lafa bak. SDG ile Türkiye arasında arabulucu olabiliriz lafı şayet doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır" demişti. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise destek sözünü "Türkiye'ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır" diyerek eleştirmişti.

IŞİD'e karşı mücadele veren uluslararası koalisyonda yer alan Fransa, Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin belkemiğini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) destek veren Batılı ülkeler arasında yer alıyor. Fransa, Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı SDG'ye silah ve askeri eğitim desteği sağlıyor.

AFP,Rtr/SÖ, ÖA

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