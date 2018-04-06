FR: Bağımsızlık süreci çoktan geride kaldı

Almanya’nın Neumünster kentinde gözaltında bulunan Katalonya Özerk Yönetimi’nin eski başkanı Carles Puigdemont, Schleswig-Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin kararı ile şartlı tahliye edildi. Berlin’de yayımlanan Die Welt gazetesinde konuya ilişkin şu satırlar yer alıyor:

"Puigdemont ve yanlıları için bir zafer. Alman yargısının kendisini haklı bulacağından emin olan İspanya merkezi hükümeti için ise bir darbe. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un ayrılıkçılığı reddeden tavrını Avrupalı mevkidaşları destekledi ama izlediği sert tutuma yönelik ne yazık ki zayıf kalan eleştirileri dikkate almadı. Şimdi ise iş resmiyet kazandı. Siyasi bir sorunu salt hukuki araçlarla yöntemini yabancı ülkelerin mahkemeleri benimsemedi (Belçika da isyanla suçlanan Katalan siyasetçiyi serbest bırakmıştı). Bu Madrid için büyük siyasi hasar.”

Frankfurter Rundschau gazetesinde de Puigdemont’un şartlı tahliyesi ele alınıyor.

"Puigdemont bugün kendini galip gibi hissediyor olabilir ama tahliye edilmesi Katalonya’nın geleceği açısından ne ifade ediyor? Pek bir şey değil. Anketlere göre Katalanların bağımsızlık isteği büyük ölçüde azaldı. Ocak ayında sadece yüzde 40,8’i İspanya'dan ayrılmak istiyordu; yüzde 53,9’u ise buna karşıydı. Puigdemont, Ocak ayının sonunda kendisi gibi Brüksel'e kaçan Toni Comin’e yazdığı mesajlardan birinde ‘Artık herşeyin bittiğini senin de anladığını tahmin ediyorum’ demişti. Mesaj, Comin’in dikkatsizliği sonucu yanlışlıkla kamuoyuna yansımıştı. Puigdemont, belki bugün Neumünster'deki cezaevinden çıkmasının ardından farklı düşünüyordur. Ama bir konuda haklı: Bağımsızlık süreci çoktan geride kaldı.”

Mainz merkezli Allgemeine Zeitung da aynı konuya yer veriyor:

"Akıllı Alman hakimler sayesinde İspanya çıkmaza girdi: İspanyol yargısı isyancıların liderini isyan suçlamasıyla yargılayamadığı takdirde, halen cezaevinde bulunan arkadaşlarını bu suçlamayla nasıl yargılayacağı sorusu ortaya çıkar. Bu nedenle de, Puigdemont’u farklı bir yoldan yakalayabilmek için İspanya'nın suçlamalardan vazgeçmesi düşünülebilir.”

Badisches Tagblatt gazetesinde de aynı konu işleniyor.

"Schleswig-Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin yargıçlarının almış olduğu karar, Avrupa Birliği'nin birleşmiş bir Avrupa'dan ne kadar uzak olduğunu göstermiş olsa da, belki de iyi oldu. Eğer daha olumsuz bir karar olsaydı, belki İspanyolların Alman yargısı ile işbirliği sonucu Carles Puigdemont'dan adeta bir kahraman yaratılırdı. Puigdemont, bir konuda haklı: Katalonya meselesinin siyasi olarak çözülmesi gerekiyor, ceza hukuku ile değil. Ancak siyasi çözüm için Madrid'deki merkezi hükümetin çaba göstermesinin yanı sıra anlaşmazlık yaratan Katanların da yeniden oyunun kurallarına uyması ve uygulanabilir çözümler üretmesi gerekiyor. Bağımsız bir Katalonya'ya AB'de yer yok, bu çerçevede Alman hükümetinin de bunun açık bir şekilde altını çizmesi gerekiyor."

JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe