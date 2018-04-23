 Filistin yönetimi Uluslararası Ceza Mahkemesi′ne başvurdu | DÜNYA | DW | 22.05.2018
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DÜNYA

Filistin yönetimi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu

Filistin yönetimi İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarını kovuşturması talebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Palästina Präsident Mahmud Abbas veurteilt israelische Aktionen in Gaza (AFP/Getty Images)

Filistin Özerk Yönetimi Dışişleri Bakanı Riad Malki, İsrail'in Filistin halkına işlediği suçları hakkında "acilen soruşturma" açılması için Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Dava dilekçesinin başsavcı Fatou Bom Bensouda'ya iletildiği bildirildi. 

Filistin Dışişleri'nin açıklamasında ceza mahkemesine teslim edilen dosyanın, "İsrail'in Filistin halkına işlediği ve gelecekte işleyeceği bütün suçları kapsadığına" yer verildi. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün suçlamaları arasında "Filistinlilerin hukukun ihlal edilerek öldürülmesi, topraklarına el konulması, evlerinin yıkılması, Filistinlilerin topraklarından sürülmesi, tutuklamalar ve işkence" bulunuyor.

Niederlande - Internationaler Strafgerichtshof

Uluslararasi Ceza Mahkemesi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunuyor

Filistin Kurtuluş Örgütü, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'in işlediği savaş suçları ile insanlığa karşı işlediği suçlar hakkındaki cezai soruşturmanın hızlandırılmasını istiyor. Açıklamada, "İsrail'den hesap sorma ve Filistin halkını adalete kavuşturma zamanının geldiği" belirtiliyor. İsrail hükümeti, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başvurusunun yakından izlendiğini duyurdu ve soruşturma talebinin geri çevrilmesini istedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üye ülkelerde işlenen suçlar hakkında kovuşturma açma yetkisi bulunuyor. İsrail'in üyesi olmamasına rağmen Filistin topraklarında işlediği suçlar da mahkemenin yetki alanına giriyor. Filistin 2014 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olmuş, mahkeme 2015 yılında ön araştırma başlatmış ancak şimdiye kadar soruşturma açılmamıştı. 1998 yılında kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 123 üyesi bulunuyor. Şimdiye kadar soruşturma açılması için mahkemeye başvuranlar arasında Uganda ve Kongo hükümetleri de yer alıyor.

DW, epd, kna/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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