Filistin Başbakanı′nın konvoyuna bombalı saldırı | DÜNYA | DW | 13.03.2018

Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi'ne nadir ziyaretlerinden birini gerçekleştiren Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın konvoyu bombalı saldırıya hedef oldu. Saldırı, konvoyun Gazze'ye girmek için Filistin Özerk Yönetimi'nin kontrol noktasından geçip birkaç yüz metre ilerlemesinin ardından yaşandı. Gazze'deki bir güvenlik kaynağı, patlama sırasında konvoya kimliği belirsiz kişilerce ateş de açıldığını söyledi.

Filistin istihbarat şefi Mecid Farac'ın da bulunduğu konvoydaki en az altı kişi yaralandı. Hamdallah ve Farac ise yara almadan kurtuldu. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı.

Atık su arıtma tesisinin açılışı için Gazze'ye giden Hamdallah, bu etkinliğe katıldıktan sonra ziyaretini yarıda keserek Batı Şeria'ya döndü. Hamdallah, başbakanlık makamına vardıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu çok iyi planlanmış bir girişimdi. Yol kenarına yerleştirilen bomba yerin yaklaşık iki metre altındaydı" dedi.

Filistin Başbakanı Hamdallah

Saldırı Gazze'deki Hamas ile Abbas liderliğindeki El Fetih arasındaki uzlaşı görüşmelerinin tıkandığı bir dönemde yaşandı.

Saldırıyı üstlenen olmadı. Ancak Filistin'deki resmi yayın organlarında yayımlanan açıklamaya göre, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas konvoyun "korkakça hedef alındığını" belirtti ve saldırıdan Hamas'ı sorumlu tuttu.

Hamas: Sorumluları aynı eller

Bombalı saldırıyı kınayan Hamas ise Abbas'ın açıklamasının "suçluların hedeflerine ulaşmalarını sağladığını" belirtti. Yapılan açıklamada, bu eylemin sorumlularının, geçmişte Hamas'ın üst düzey isimlerini hedef alan saldırıları gerçekleştiren "ellerle aynı olduğu" ifade edildi.

Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırının ardından soruşturma başlatan Hamas İçişleri Bakanlığı, üç şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Üst düzey Hamas yetkilisi Tevfik Ebu Naim ise "Bunu her kim yaptıysa İsrail işgaline hizmet edip işgalin taleplerini yerine getirmiş olur" dedi.

Gazze'de Hamas'a muhalif radikal İslamcılar da faaliyet gösteriyor ve bu gruplar sık sık bölgede tansiyonu yükselten eylemlerde bulunuyor.

ABD'den Hamas'a tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt da saldırıyı kınadı. Attığı tweette, Hamas ve diğer militan grupların Gazze'yi "çöküş noktasına" getirdiğini belirten Greenblatt, "Su arıtma tesisinin açılışını yapan Filistin Yönetimi heyetine yönelik saldırı, Gazze halkının refahına yapılan bir saldırıdır. Yaralılara acil şifa diliyorum" ifadesini kullandı.

AFP,AP/CÖ,BK

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