Filipinler boşanmayı yasalaştırmaya çalışıyor | DÜNYA | DW | 20.03.2018

Filipinler'de uzun süren tartışmalar sonrasında boşanmayı yasal olarak mümkün kılan yasa Pazartesi günü Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 134'e karşı 57 oyla kabul edildi. Ağırlıklı olarak Katolik Hristiyanlardan oluşan ve 100 milyon nüfusa sahip olan Filipinler, Vatikan haricinde, boşanmanın mümkün olmadığı tek ülke.

Yasanın yürürlüğe girebilmesi için önce Senato tarafından ardından da Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından onaylanması gerekiyor.

Devlet Başkanı sözcüsü Harry Roque yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Duterte'nin boşanmaya karşı olduğunu ancak Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçmiş bir yasayı veto edip etmeyeceği konusunda özel olarak herhangi bir açıklamada bulunmadığını ifade etti. Duerte daha önceki açıklamalarında boşanma konusunda kararı Kongre'nin, yani Senato ve Temsilciler Meclisinin vereceğine işaret etmişti.

Yasanın destekçilerinden muhalefet partisi lideri Edcel Lagman "Boşanma ve evliliğin sona erdirilmesi artık ortada korunması gereken bir evlilik birliği bulunmamadığı anlamına geliyor" dedi. Lagman'a göre boşanma devletin sosyal bir kurum olan evlilik birliğini koruma yükümlülüğüne aykırı değil.

Filipinlerde Katolik Kilisesi uzun yıllar boşanmanın yasallaşmasına karşı çıktı. Eğer Temsilciler Meclisi'nde oylanan tasarı yasalaşırsa evli çiftler istismar, sadakatsizlik ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talebinde bulunabilecek. Yasa aynı zamanda beş yıl ayrı yaşamış çiftlere de boşanma talebinde bulunma hakkı tanıyor.

Filipinlerde geçerli olan mevcut hukuki durum uygulanması oldukça uzun bir prosedür gerektiren yasal ayrılık ve evliliğin iptali seçeneklerine izin veriyor. Yasal ayrılık sonrasında çiftlerin tekrar evlenmesine izin verilmezken, evliliğin iptali uygulamasında da evlilik süresince doğmuş olan çocukları hukuki durumunu etkiliyor.

AFP,dpa/MY,GY

© Deutsche Welle Türkçe