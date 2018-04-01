Feylak el Rahman grubu Duma'dan ayrıldı

Suriye resmi haber ajansı SANA, rejim kuşatması altındaki Doğu Guta'nın en büyük yerleşim yeri Duma'daki silahlı muhalif gruplardan Feylak el Rahman'a mensup savaşçıların kentten ayrıldığını bildirdi.

SANA'nın haberine göre, rejim tarafından gönderilen otobüslere binen Feylak el Rahman mensupları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetine gitti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şam yakınlarındaki Duma'dan ayrılmak için kaydolan savaşçı, aktivist ve sivil sayısını bin 300 olarak duyurdu.

Söz konusu gelişme, Suriye'de 2011 yılında başlayan rejim karşıtı gösterilerin merkezlerinden biri olan Duma'da organize edilen ilk tahliye oldu. Rejim, iç savaşın ilk yıllarında başlayan gösterilerin ardından Duma ve Şam çevresindeki diğer banliyöleri kuşatma altına alıp yoğun bombardımana tutmuş ve bu bölgelere gıda ya da tıbbi malzeme akışını büyük oranda engellemişti.

Ceyş'ül İslam iddiası

Suriye devlet televizyonu, muhaliflerin Şam çevresinde kontrol ettiği son yerleşim yerlerinden biri olan Duma'daki en büyük silahlı grup Ceyş'ül İslam'ın (İslam Ordusu) da kentten ayrılmak için rejimle anlaştığını duyurdu. Haberlerde, Ceyş'ül İslam'ın ağır ve orta ölçekli silahlarını teslim edeceği ve Duma'nın hâkimiyetini rejime bırakarak Suriye'nin kuzeybatısına çekileceği belirtildi.

Associated Press'in (AP) haberine göre, Ceyş'ül İslam savaşçıları Türkiye ve TSK destekli muhaliflerin kontrolündeki Cerablus'a tahliye edilecek.

Ceyş'ül İslam ile rejim arasında anlaşma sağlandığına dair haberler henüz muhalifler tarafından teyit edilmedi.

Mensuplarının büyük bölümünü hâli hazırda bölgeden çekmiş olan Ceyş'ül İslam, rejim güçlerinin aylardır süren operasyonuna karşı kentte direniş gösteriyordu. Ceyş'ül İslam ile rejim arasındaki anlaşmanın doğrulanması, Doğu Guta'daki şiddetli çatışmaların da sonlanması anlamına gelecek.

Anlaşmaya arabuluculuk eden Rusya'dan Pazar günü yapılan açıklamada, Ceyş'ül İslam savaşçılarının tahliyesi için ön anlaşmanın sağlandığı belirtilmişti. Rusya ordusu, muhalifllerin Duma'dan ayrılmadan önce kentteki mayınlı bölgelerin ve yeraltı tünellerinin haritalarını da vereceğini ve yollardaki barikatları kaldıracağını duyurmuştu.

DW,AFP,AP,rtr/CÖ,HS

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