Feminist kadınlar Flormar işçileriyle buluştu  

Sendikalaştıkları için Mayıs ayında işten çıkarılan, çoğu kadın 123 işçiyle dayanışmak için Gebze’ye giden feministler, “Flormar işçisi yalnız değildir”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Yaşasın feminist mücadelemiz”, “Flormar işçisi kazanacak” sloganları attı.



İstanbul’dan gelen kadınlar ayrıca, “Flormar işçileri yalnız değildir”, “Flormar’da direniş var”, “Sendika haktır vazgeçmiyoruz”, “Flormar’da kadınlar direniyor” dövizleriyle Gebze sokaklarında yürüdü.



Tazminatlarını bile alamadan işsiz bırakıldıklarını söyleyen kadınların öncelikli talebi, sendikal hakların tanınması.

Flormar markası sendikalaşma nedeniyle işçileri işten çıkardığı iddialarını reddederken eylemdeki kadın işçiler işe geri dönene kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı.

Burcu Karakaş/Gebze

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