FEMEN üyesinden Vatikan'da üstsüz eylem

Yalan hem hasta ediyor hem yalnızlaştırıyor

Sahte özürler, gerçek olmayan iltifatlar, sudan bahaneler… Hemen hepimiz küçük yalanlar söyleriz ve sorunlardan bu şekilde kaçmaya çalışırız. Ancak bu "masum" yalanlar, insanı hasta edebilir veya ilişkilerini bozabilir.