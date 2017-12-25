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YAŞAM

FEMEN üyesinden Vatikan'da üstsüz eylem

Ukrayna merkezli kadın hakları grubu FEMEN, yeni bir sansayonel eyleme daha imza attı. Vatikan'da Papa Françesko'nun Noel konuşması öncesinde soyunan FEMEN eylemcisi geleneksel Noel dekoruna tırmandı.

Funny Christmas - Femen Aktivistin stürmt die Krippe auf dem Petersplatz in Rom (Reuters/A. Bianchi)

Vatikan Aziz Petrus Meydanı'nda İsa'nın doğumunun temsil edildiği geleneksel Noel dekoru uluslararası kadın hakları grubu FEMEN'in yeni eylemine sahne oldu.

25 yaşındaki Ukraynalı FEMEN üyesi Noel dekoruna tırmanıp İsa'nın çocukluğunu simgeleyen heykeli bulunduğu yerden almaya çalıştı.

Vatikan Femen Aktivistin (Reuters/A. Bianchi)

İtalyan polisi eylemcinin bir polis memurunu yaralamak, izinsiz eylem düzenlemek, dini sembollere hakaret, hırsızlığa teşebbüs ve kamuya açık alanda uygunsuz davranış sergilemekten gözaltına alındığını duyurdu.

Olay Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko'nun Noel Bayramı dolayısıyla 50 bin kişiye seslendiği geleneksel 'Urbi et Orbi' konuşmasından yaklaşık iki saat önce meydana geldi.

Vatikan Femen Aktivistin (Reuters/A. Bianchi)

Ukrayna merkezli feminist FEMEN örgütü, üyelerinin çıplak göğüsle düzenlediği protestolarla ses getiren eylemlere imza atıyor. FEMEN yıllardır Katolik Kilisesi'ni kadın düşmanlığıyla suçluyor. FEMEN 2014 yılında da bir dini sembolü çalma girişimde bulunmuştu.

AFP/KNA/MK/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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