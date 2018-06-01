Fed faiz artırdı

ABD Merkez Bankası Fed‘in para politikası toplantısında oy birliğiyle alınan kararla 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükselttiği açıklandı. Mart ayında da faiz artırımına giden Fed, bu yıl ikinci artırımı gerçekleştirmiş oldu. Fed faiz artırımına gerekçe olarak, istihdam ve büyüme rakamlarındaki olumlu gidişatı gösterdi.

ABD'de işsizlik oranları son on yılın en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 3,8'e kadar geriledi. Ancak son altı yılın rekorunu kıran enflasyon mayıs ayında yüzde 2,8'e ulaştı. Banka, faiz artırımına giderek enflasyon oranını yüzde 2 bandında tutmayı amaçlıyor.

Ekonomistler 2018 yılı içinde Fed'in iki faiz artırımına daha gitmesini beklediklerini ifade ediyor.

ABD ekonomisindeki büyümenin Başkan Donald Trump'ın radikal vergi reformuyla daha da fazla ivme kazanabileceği belirtiliyor.

Fed para politikası araçlarını kullanarak, istihdamı teşvik etmek ve fiyat istikrarını sağlamakla yükümlü. Faiz oranını artıran Fed, Avrupa Merkez Bankası'na kıyasla daha sıkı bir para politikası izliyor. Euro Bölgesi'nde faizler yüzde sıfır seviyesinde.

rtr,AP/SÖ,BÖ

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