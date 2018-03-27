 FBI′ın Rusya-Trump soruşturmasında ilerleme | DÜNYA | DW | 04.04.2018
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DÜNYA

FBI'ın Rusya-Trump soruşturmasında ilerleme

Washington Post gazetesinin haberine göre Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesini araştıran savcı Mueller, Trump’ın incelenmeye devam edileceğini söyledi. Soruşturma ile bağlantılı ilk davadan da karar çıktı.

Özel savcı Robert Mueller

Özel savcı Robert Mueller

ABD'de 2016 yılında gerçekleşen seçimlere Rusya’nın müdahalesini araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller'in ABD Başkanı Donald Trump'ı soruşturmaya devam ettiği, ancak Trump'ın suçlu olarak değerlendirilmediği aktarıldı.

ABD’de yayınlanan Washington Post gazetesinin haberine göre Mueller, Mart ayının başında Trump'ın avukatlarıyla görüştü ve soruşturma kapsamında ABD başkanının suçlu olarak değerlendirilmediğini belirtti. Ancak Mueller, Trump’ın Rusya’nın ABD seçimlerine müdahil olma soruşturması kapsamında incelenmeye devam edildiğini de ekledi. Gazete haberini ismini vermek istemeyen ve soruşturma ile yakından ilgili olan üç kişiye dayandırdı.

Haberde ayrıca Mueller'in Trump’ın avukatlarına Başkan'ın davranışları ve adaleti engelleme iddiaları üzerine bir rapor hazırladığını söylediği de aktarıldı.

Habere göre Mueller, soruşturma kapsamında Trump ile görüşülmesi gerektiğini tekrarladı. Mueller, bunun hem Başkan'ın soruşturmayı engelleme niyetinin olup olmadığını ortaya çıkarmak hem de soruşturmanın Trump ile ilgili kısmını kapatabilmek için gerekli olduğunu söyledi.

Trump, Rusya bağlantılarını araştıran FBI Başkanı James Comey'i geçen yıl görevden almıştı.

Mueller'in soruşturmasında ilk hapis cezası

Diğer yandan Salı günü Mueller’in yürüttüğü soruşturma ile bağlantılı bir davada ilk ceza verildi.

Hollandalı bir avukat ve Rus bir oligarkın damadı olan Alex van der Zwaan, Mueller’in yürüttüğü soruşturma kapsamında yalan ifade verdiği gerekçesiyle ABD'de 30 gün hapis ile 20 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

ABD Başkanı Trump'ın eski seçim kampanyası yöneticisi Paul Manafort ve seçim kampanyası eski yardımcısı Rick Gates ile önceden yakın bir şekilde çalışmış olan 33 yaşındaki van der Zwaan, ABD'deki soruşturm esnasında yalan söylediğini kabul etmişti.

Manafort, Trump’ın seçim kampanyasını yönetmeden önce Rusya yanlısı olan Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç lehine lobicilik faaliyetleri sürdürmüştü.

Mueller’in Şubat ayında hazırladığı bir iddianame göre Manafort, Yanukoviç lehine lobi yaparken, Avrupalı eski siyasetçilerden oluşan "Hapsburg Grubu" adındaki gruba gizli bir biçimde iki milyon euroyu aşkın para ödedi.

Eski FBI Başkanı olan Mueller, Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya ile olan bağlantılarını ve Rusya'nın 2016 yılındaki oylamaya müdahale etmiş olabileceği iddialarını aydınlatmak için Mayıs 2017'de özel yetkili savcı olarak görevlendirilmişti.

Hakkındaki iddiaları reddeden ABD Başkanı Trump, Mueller’in yürüttüğü soruşturmayı “cadı avı” olarak nitelemişti.

dpa,rtr,AFP,DW/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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