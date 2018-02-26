FAZ: BM kararı Şam rejimine yarayacak | BASIN | DW | 26.02.2018

Süddeutsche Zeitung Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ateşkes talebinin yer aldığı kararın çıkması için Şam rejimine taviz verildiğini iddia ediyor:

"Çok geç, zayıf, ve mütereddit… BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye kararı için başka bir şey söylenemez. 15 Konsey üyesi devletin diplomatları Rusya'nın baskısı yüzünden günlerce tasarı üzerinde kelime oyunları yaparken, Doğu Guta'da insanlar ölüyor, yaralanıyor ve hastaneler bombalanıyordu. Sonunda üzerinde mutabakat sağlanabilen karar tasarısında Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi talep ediliyor ama aynı zamanda Şam rejiminin çeşitli terörist gruplarla mücadele etmesine izin veriliyor. Kimin terörist olduğuna da bizzat Beşar Esad karar veriyor. Daha da kötüsü; Konsey ateşkesi ihlal edenlere yaptırım tehdidinde bulunmuyor. Nasıl bulunsun ki? Sağlam bir karar tasarısı nasıl olsa Rusya tarafından veto edilirdi.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung Güvenlik Konseyi kararının savaş suçlarının artmasını önleyemeyeceği görüşünde:

"BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın direnişine son vermesi sayesinde Suriye genelinde 30 gün süreli ateşkes ilan edilmesi için karar alabildi. Ancak bu karar da beş yıldır rejim güçlerinin kuşatması altında yaşayan Doğu Gutalılara rahat nefes aldırmaya yetmeyecek. Daha önceki ateşkeslerde olduğu gibi bu kez de silahların susmasından mahsur kalan sivil halka tıbbi malzeme ve gıda yardımı ulaştırmada yararlanılacak. Ama bu kez de yardımın gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacağı şüpheli. Çünkü yardım konvoylarının hangi bölgelere geçebileceğine yine Şam rejimi karar verecek. Suriye'de işlenen savaş suçlarına sürekli yenileri ekleniyor.”

Straubinger Tagblatt gazetesi AB'nin Suriye krizinde pasif kalmasını eleştiriyor:

"Avrupa Birliği'nin sağlam dış ve öncelikle de güvenlik politikaları bulunmuyor. AB başarılı bir ortak pazar olabilir, ancak küresel kuvvet pokerinde çaba gösteren bir acemiyi andırıyor. Diğer devletlerle birlikte tribününde oturup kan dökülmesine ve mahsur kalan sivillerin acı çekmesine seyirci kalıyor.”

Güney Kore'nin Pyoengchang kentindeki Kış Olimpiyatları parlak bir kapanış töreniyle sona erdi. Süddeutsche Zeitung Alman ekibinin parlak başarı elde ettiği oyunlara şu satırları ayırmış:

"2018 Kış Olimpiyat Oyunları Almanların kolektif zihnine, müsabakaları seyretmek için saatlerin sabah 5'e ayarlandığı bir turnuva olarak kazınacak. Tıpkı anne ve babalarının Muhammed Ali'nin unvan karşılaşmaları için yaptıkları gibi. Ama Pyoengchang sadece bir buz hokeyi turnuvası değildi. Büyük resmi de görmek gerekir. Alman sporseverler sporcularının kazandıkları madalyalara sevinirken, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin neden itibarını kaybetmekte olduğunu da umarız görmüşlerdir.”

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