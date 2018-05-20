 FAZ: AfD′li siyasetçilerin uçuş masraflarını Ruslar karşıladı | ALMANYA | DW | 22.05.2018
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ALMANYA

FAZ: AfD'li siyasetçilerin uçuş masraflarını Ruslar karşıladı

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinden üç siyasetçinin Moskova'ya düzenledikleri bir geziden dönüşte uçuş masraflarını Rusların karşıladığı ileri sürüldü. Masrafların 25 bin euroyu bulduğu belirtiliyor.

Deutschland Bildergalerie sie ist älter - wen juckt es? Frauke Petry und Marcus Pretzell (Imago/Eibner/Schüler)

Avrupalı parlamenter Marcus Pretzell ve AfD eski lideri Frauke Petry

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin iddiasına göre, Almanya için Alternatif (AfD) partisinden üç siyasetçinin 2017 yılında Rusya'ya yaptıkları bir geziden Rusların sponsorluğundaki özel bir uçakla Almanya'ya döndü. Habere göre uçuş masraflarının tutarı 25 bin euro tutuyor.

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Haberde bu siyasetçilerin AfD eski lideri Frauke Petry, Avrupalı parlamenter Marcus Pretzell ve Julian Flak olduğu belirtildi. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Pretzell und Flak'ın bu iddiayı doğruladıklarını yazdı. Pretzell, heyetin partinin görevlendirmesi üzerine Moskova'da bulunmadığını söyledi. Üç siyasetçi Alman haber ajansı dpa'nın konuyla ilgili sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Haberde seyahatin hangi amaçla yapıldığı ve uçuşun masraflarını tam olarak kimin karşıladığı belirtilmedi.

AfD eski lideri Petry'nin söz konusu gezi sırasında Moskova'da Rusya parlamentosu başkanı Vyaçeslav Volodin ve radikal görüşleriyle bilinen sağ popülist Vladimir Jirinovski ile bir araya geldiği kaydediliyor.

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Norbert Röttgen olayın aydınlatılmasını istedi. "Hangi eyalet ve federal milletvekiline bir Rus sponsor özel bir uçak kiralar ve bunun için 25 bin euro öder ki?" diyen Röttgen, Petry'nin "desteklenmesi gereken kişi" olarak görüldüğünü söyledi.

AfD Eş Başkanı Alexander Gauland heyetin davranışını eleştirerek "Petry, Pretzell ve Flak'ın görünüşe göre elde ettikleri nakdi değer yönetime ibraz edilmedi. Olabildiğince hızlı bir şekilde bu olayı aydınlatmaya çalışacağız" diye konuştu.

DW, dpa / EC, ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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