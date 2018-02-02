Fas açıklarında 16 göçmenin cesedi bulundu | DÜNYA | DW | 04.02.2018

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla'nın açıklarında Faslı arama kurtarma ekipleri Pazar günü 16 göçmenin cansız bedenini denizden çıkarttı.

Konuyla ilgili günün daha erken saatlerinde açıklama yapan Melilla yönetimi sözcüsü, "yaklaşık 20 cesedin” denizden çıkartıldığını söylemişti.

Ancak daha sonra açıklama yapan Faslı ve İspanyol yetkililer, 16 göçmenin bedenine eriştiklerini söyledi.

Melilla sözcüsü göçmenlerin denizde yüzen cansız bedenlerinin İspanyol bir gemi tarafından Cumartesi günü tespit edildiğini ve bu geminin İspanyol ve Faslı yetkililere haber verdiğini söyledi.

Sözcü, Cumartesi günü geç saatlerde bölgede devriye gezen İspanyol polis botunun da başka bir göçmenin cansız bedenini denizden alarak Melilla'ya getirdiğini aktardı.

Melilla, Cueta ile birlikte etrafı Fas tarafından çevrili olan İspanya'nin Kuzey Afrika'daki topraklarından.

Batan gemide 47 göçmen olduğu tahmin ediliyor

Bölgede arama kurtarma çalışmaları yürüten kar amacı gütmeyen İspanyol kuruluşlardan biri olan Proactiva Open Arms'a göre cesetleri bulunan göçmenler, 47 kişinin olduğu bir botun batması sonucu öldüler.

Afrika kıtasındaki savaşlardan, çatışmalardan, kötü ekonomik ve yaşam koşullarından kaçan göçmenler, Avrupa'ya erişmek için giderek daha fazla batı Akdeniz yolunu kullanmaya başladılar.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre 2018'in başından bu yana bin 279 göçmen ile İspanya, İtalya'dan sonra göçmenlerin Avrupa Birliği'ne ilk giriş yaptığı ikinci ülke oldu. İtalya'da bu sayı 4 bin 256.

IOM 1 Ocak itibariyle Akdeniz'de ölen insanların sayısının 243 olduğunu söyledi.

İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın ardından geçen yıl göçmenlerin AB'ye ilk giriş yaptıkları üçüncü ülke konumundaydı.

AFP,dpa/DÇÜ,GY

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