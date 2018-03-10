 FARC′ın ilk siyaset sınavı kötü geçti | DÜNYA | DW | 12.03.2018
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DÜNYA

FARC'ın ilk siyaset sınavı kötü geçti

Kolombiya'daki genel seçimlerde halk tercihini FARC'la yapılan barış anlaşmasına karşı çıkan sağ partilerden yana kullandı. Silah bırakarak siyasete atılan FARC'ın oyları ise yüzde 1'in altında kaldı.

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Kolombiya'da Pazar günü yapılan genel seçimler, 2016'daki barış anlaşmasının ardından eski gerilla örgütü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) siyasi parti olarak katıldığı ilk seçim oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre ülkenin eski devlet başkanı Alvaro Uribe'nin lideri olduğu Merkez Demokratik partisi en fazla oyu alan taraf oldu.

Adını "Halk için Alternatif Devrimci Güç"e dönüştüren ve silah bırakan FARC'ın oyları ise yüzde 1'in altında kaldı. Ancak barış anlaşması maddeleri uyarınca seçimdeki oy oranına bakılmaksızın FARC'a beşi Senato'da beşi de Temsilciler Meclisi'nde olmak üzere Kongre'de 10 sandalye verilecek.

Senato'ya girecek olan eski FARC komutanlarından Pablo Catatumbo "Hayatımda ilk kez oy verdim ve bunu barış için yaptım" dedi.

Hiçbir parti çoğunluğu elde edemedi

FARC'la yapılan barış anlaşmasına karşı çıkan Merkez Demokratik partisi yüzde 16'lık oy oranıyla Senato 19, Temcilciler Meclisi'nde ise 33 sandalye kazandı. Liberal Parti ise Temsilciler Meclisi için verilen oylarda az farkla Merkez Demokratik'i geçti.

Juan Manuel Santo

Devlet Başkanı Juan Manuel Santo oyunu kullanıyor

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un hükümetinde yer alan üç ılımlı parti ise toplamda Senato seçimlerinde yüzde 43, Temsilciler Meclisi'nde ise yüzde 38 oy aldı. Sol partilerden oluşan koalisyon ise Kongre'nin iki kanadı için de seçmenlerin yüzde 11'inden oy almayı başardı.

Bu sonuçlara göre hiçbir parti hükümet kurmak için tek başına yeterli çoğunluğu sağlayamadı.

FARC'ın katılımı 

FARC'a karşı çıkan partilerin seçim sonuçlarında başı çekmesi barış anlaşmasına yönelik kamuoyu desteğini tartışmaya açtı.

Devlet Başkanı Santos da "Bu yarım asır boyunca FARC'ın ilk kez sabote etmediği tam tersine katıldığı seçim oldu" değerlendirmesini yaptı. 

FARC, 2016'da 52 yıldır sürdürdüğü silahlı mücadeleye son vermiş ve siyasi sürece katılmayı kabul etmişti.

Başkanlık yarışı

Pazar günkü oylama aynı zamanda 27 Mayıs'ta yapılacak olan devlet başkanlığı seçimi için de bir sınav niteliğindeydi. Öne çıkan iki isimden Merkez Demokratik'in adayı Ivan Duque, sol koalisyonun adayı eski Bogota Belediye Başkanı Gustavo Petro'ya göre yaklaşık iki ay sonraki yarışta avantajlı olduğunu gösterdi.

AFP,dpa/ GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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