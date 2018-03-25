Facebook'tan yalan habere önlem

Veri skandalı ile boğuşan Facebook yalan haberlere karşı önlem almak için fotoğraf ve videoları doğrulatmaya başladı.

50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin Donald Trump'ın ABD'deki başkanlık seçimi kampanyasında görev alan Cambridge Analytica isimli analiz şirketi tarafından ele geçirildiğinin ortaya çıkmasının ardından veri güvenliği konusunda eleştirilerin hedefi olan Facebook, yalan haberlerle mücadele etmek için yeni bir proje başlattığını duyurdu.

Perşembe günü gazeteciler için düzenledikleri toplantıda yeni uygulamayı anlatan Facebook yetkilileri, fotoğraf ve videoları doğrulatmaya uluslararası haber ajansı AFP'nin yardımıyla başladıklarını söyledi.

Facebook ürün müdürlerinden Tessa Lyons, Fransa'da başlatılan projenin "seçimlerde ortaya çıkan yalan haberlerle savaşma çabalarından bir tanesi" olduğunu ifade etti. Ancak Facebook veya AFP'nin fotoğraf ve videoları değerlendirmek için hangi kriterleri kullandıkları bilgisini paylaşmadı.

Lyons, kaynak doğrulatma uygulamasının yakın zamanda başka ülke ve partnerlerle başlayacağını söyledi.

Bir başka Facebook ürün müdürü olan Samidh Chakrabarti ise Facebook'un artık proaktif olarak seçimlerle ilgili kasten yanlış bilgiler veren haberleri aramaya başladığını söyledi. Bu zamana kadar Facebook, kullanıcılardan bu yönde gelen şikayetler üzerine harekete geçiyordu.

Rtr/DÇÜ,ÖA

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