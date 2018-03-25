Facebook veri skandalı büyüyor

İngiliz analiz şirketi Cambridge Analytica’nın Facebook için geliştirdiği bir uygulama üzerinden tahmin edilenden daha fazla Facebook kullanıcısının verilerini izinsiz bir şekilde elde ettiğinin ortaya çıkmasından sonra Facebook'taki veri skandalı büyüyor.

Facebook'un teknoloji bölümünün yöneticisi Mike Schroepfer’in ilk başlarda mağdur olduğu tahmin edilen 50 milyon kullanıcı sayısını87 milyona yükseltmesinin ardından verileri izinsiz bir şekilde alınan kullanıcıların ülkelere göre dağılımı da ortaya çıktı.

Facebook’tan Türk basınına yapılan açıklamaya göre Türkiye'den 223 kişinin Cambridge Analytica tarafından geliştirilen uygulamayı indirdiği belirtildi.

Uygulama üzerinden sadece uygulamayı kuranların verileri değil, aynı zamanda bu kişilerin Facebook arkadaşlarının verileri de toplandığı için Türkiye'den toplamında 234 bin 584 kişinin kişisel verilerine izinsiz bir şekilde erişilmiş olduğu açıklandı. Facebook, Türkiye'deki aylık aktif kullanıcı sayısını 44 milyon olarak verdi.

Skandaldan en fazla etkilenen ülke ise ABD oldu. ABD'de 70 milyondan fazla Facebook kullanıcısının verilerinin Cambridge Analytica şirketinin eline geçtiği açıklanırken, bunu 1 milyon 175 bin kullanıcı ile Filipinler ve 1 milyon 100 bin ile Endonezya takip etti.

"Facebook şeffaf olmayan bir ağ"

Facebook, Almanya’da uygulamayı indiren kişi sayısını 65 olarak açıklarken, kişisel verileri çalınan toplam Alman Facebook kullanıcısının 309 bin 815 olduğunu aktardı.

Veri skandalı ile ilgili açıklama yapan Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley, Facebook’u etik davranmamakla suçladı ve Avrupa'nın bu olaya büyük bir tepki vermesi gerektiğini belirtti.

"Facebook şeffaf olmayan bir ağ” diyen Bakan Barley, ahlaki inançların ticari çıkarlara yenik düştüğünü söyledi. Barley aynı zaman Avrupalı ülkelere Facebook'a kesin bir tepki verilmesi için çağrıda bulundu.

Avrupa Komisyonu: Kabul edilemez

Avrupa Komisyonu, Perşembe günü yaptığı açıklamada Facebook skandalının tahmin edilen rakamlardan daha da genişlemesini eleştirdi.

Açıklamada, "Facebook kullanıcılarının kişisel verilerinin izinsiz ve devam eden bir şekilde suistimali kabul edilemez” denildi.

AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova, daha önceden Facebook CEO'su Sheryl Sandberg’den konuya açıklık getirmesini istemişti. Facebook da işbirliğine sıcak baktıklarını belirtmişti, ancak henüz iki taraf arasında resmi bir görüşme olacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Avustralya da soruşturma açtı

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in gelecek hafta ABD Kongresi'nde skandala ilişkin ifade vermesi beklenirken ve İngiltere’deki soruşturma devam ederken, bir soruşturma haberi de Avustralya'dan geldi.

Avustralya'da verilerin gizliliği konusunu ele alan bağımsız yapının başındaki Angelene Falk, Facebook'un Cambridge Analytica’nın 300 binden fazla Avustralyalı Facebook kullanıcılarının verilerini elde ederken Avustalya’nın gizlilik yasasını delip delmediğinin incelendiğini söyledi.

Falk, bu yasaya göre bütün kurumların kişilerin verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasını zorunlu kıldığını, bunun delinmesi halinde yasanın her bir ihlalinde 420 bin Avustralya doları (263 bin euro) ederinde ceza kesilebileceğini belirtti.

Facebook’taki veri skandalı Mart ayının başında, eski bir Cambridge Analytica çalışanının geliştirilen bir uygulama ile 50 milyona yakın Facebook kullanıcısının verilerinin kullanıcıların izinleri olmadan alındığını söylemesiyle ortaya çıkmıştı. Eski çalışan, bu verilerin 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinde seçmenlerin kararlarını etkilemek için kullanıldığını söylemişti.

2016'daki seçimlerde ABD başkanı seçilen Donald Trump, seçim kampanyası sırasında Cambridge Analytica şirketi ile çalışmıştı.

dpa,AP, AFP,rtr/DÇÜ,HS

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