 Facebook: 87 milyon kullanıcı etkilendi | YAŞAM | DW | 04.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Facebook: 87 milyon kullanıcı etkilendi

Facebook’taki veri skandalının boyutlarının tahmin edilenden daha büyük olduğu ortaya çıktı. Facebook’un yöneticilerden Schroepfer, 87 milyon kullanıcıya ait verinin paylaşılmış olabileceğini açıkladı.

Symbolbild Facebook und Indien (picture-alliance/NurPhoto/N. Kachroo)

Facebook'taki veri skandalının boyutlarının bilinenden daha büyük olduğu ortaya çıktı. Facebook'un teknoloji bölümünün yöneticisi Mark Schroepfer, 87 milyona kadar kullanıcıya ait bilginin İngiliz analiz şirketi Cambridge Analytica'nın eline geçmiş olabileceğini açıkladı. Mark Schroepfer, Çarşamba yaptığı açıklamada, "Çoğu ABD'den 87 milyona kadar kullanıcıya ait Facebook bilgisinin usulsüz bir şekilde Cambridge Analytica ile paylaşılmış olabileceği kanısındayız” dedi. Schroepfer, bu durumdan etkilenen kullanıcıların bilgilendirileceğini de sözlerine ekledi.

Bundan sonra Facebook kullanıcılarına ait bilgilerin daha iyi korunacağına işaret eden Schroepfer, Pazartesi gününden itibaren kullanıcıların kişisel bilgileri ve veri alışverişini daha iyi anlamalarını sağlayacak yeni özelliklerin uygulamaya gireceğini söyledi.

Şimdiye kadar 50 milyon Facebook kullanıcısına ait kişisel bilgilerin Cambridge Analytica’nın eline geçtiği tahmin ediliyordu. Cambridge Analytica, ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde Donald Trump’ın seçim ekibi ile işbirliği yapmıştı. Facebook üzerinden elde edilen kişisel bilgilerin Trump'ın seçim zaferine katkı sağladığı kuşkusu doğmuştu. Bunun üzerine ABD ve İngiltere’de soruşturma başlatılmıştı.

Facebook kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, "hata yaptıklarını" kabul ederek, özür dilemişti.  Zuckerberg verdiği bir mülakatta da, kullanıcıların verilerini korumaya yönelik problemlerin çözülmesi için birkaç yıl zamana ihtiyaçları olduğunu belirtmişti.

Zuckerberg’in önümüzdeki hafta Çarşamba günü ABD Kongresi'nde skandala ilişkin ifade vermesi bekleniyor.

AFP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Zuckerberg: Güvenlik sorununu çözmek birkaç yıl alacak

Veri skandalından dolayı zor günler geçiren Facebook’un kurucusu Zuckerberg, kullanıcıların veri güvenliğine ilişkin sorunların çözümünün birkaç yıl alacağını söyledi. (02.04.2018)  

Facebook'tan yalan habere önlem

Facebook, sosyal medyada yayılan yalan haberleri azaltabilmek için fotoğraf ve videoları doğrulatmaya başladı. Fransa'da başlatılan yeni proje, yakın zamanda daha fazla ülkede uygulanacak. (30.03.2018)  

ABD Kongresi Zuckerberg'den yanıt bekliyor

Veri skandalıyla ilgili Facebook üzerindeki baskı artarken, Amerikan medyası şirketin kurucusu Mark Zuckerberg'ın Kongre'ye ifade vermeye hazırlandığını bildirdi. (28.03.2018)  

Zuckerberg hata yaptıklarını kabul etti

Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, kullanıcıların verilerinin Cambridge Analytica isimli analiz şirketi tarafından izinsiz kullanıldığı skandalla ilgili ilk kez konuştu, "Hata yaptık" dedi. (21.03.2018)  

5 soruda Facebook veri skandalı

Facebook'la ilgili veri güvenliği tartışması sürüyor. 50 milyon kullanıcının hesap bilgilerinin izinsiz şekilde kullanıldığına dair ortaya çıkan skandalın boyutlarına yakından baktık. (20.03.2018)  

Benzer içerik

Reisepass USA

ABD vize için sosyal medya hesaplarına bakacak 30.03.2018

ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik incelemelerinin genişletilmesi kapsamında vize başvurusunda bulunanların sosyal medya hesap bilgilerini, eski e-posta adreslerini ve telefon numaralarını talep etmeyi planlıyor.

Mark Zuckerberg Facebook

Zuckerberg: Güvenlik sorununu çözmek birkaç yıl alacak 02.04.2018

Veri skandalından dolayı zor günler geçiren Facebook’un kurucusu Zuckerberg, kullanıcıların veri güvenliğine ilişkin sorunların çözümünün birkaç yıl alacağını söyledi.

Symbolbild Facebook und Indien

Facebook'tan yalan habere önlem 30.03.2018

Facebook, sosyal medyada yayılan yalan haberleri azaltabilmek için fotoğraf ve videoları doğrulatmaya başladı. Fransa'da başlatılan yeni proje, yakın zamanda daha fazla ülkede uygulanacak.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Alman nehirlerinde ekolojiye kırık not

Alman hükümetinin verdiği bilgilere göre Almanya'daki nehir ve derelerin çok az bir bölümü ekolojik açıdan iyi durumda.  

FOTO-GALERİ

Ostereier und Hasen

Paskalya gelenekleri

Hristiyan dünyasının en önemli dini yortusu: Paskalya... 