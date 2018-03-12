 Eyalet başbakanından DİTİB uyarısı | ALMANYA | DW | 13.03.2018
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ALMANYA

Eyalet başbakanından DİTİB uyarısı

Almanya'da Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, DİTİB'deki Türk devletine bağlı yapılanmaya son verilmediği sürece DİTİB'e dini bir topluluk olarak resmi bir statü verilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

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Almanya'nın Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, İslam kuruluşlarıyla diyaloğun sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Eyalet Başbakanı Dreyer, Türkiye'deki gelişmelerin tedirginliğe yol açmasına rağmen diyaloğun kesilmemesi gerektiğini vurguladı ve "İslam kuruluşlarıyla açık konuşup beklentilerimizi dile getirebilmek için güven ortamı oluşturmalıyız” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer

Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer

Dreyer, Rheinland-Pfalz eyaletinin İslam birliklerinin dini cemaat olarak tanıma yolunda önemli mesafe kat ettiğini, ancak Türkiye'deki gelişmeler nedeniyle her şeyin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kıldığını belirtti. Dreyer, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nde (DİTİB) Türk devletine bağlı yapılanmaya son verilmediği sürece dini topluluk olarak tanımasının mümkün olmadığını söyledi.

İslam birliklerinin dini cemaat statüsü için aranan şartları yerine getirip getirmediklerinin incelendiğini ifade eden Dreyer, dini cemaatlerin kendi hukukunu uygalama ve vergi toplama yetkisini veren kamu kuruluşu statüsüne kavuşturulmalarının ise söz konusu olmadığını söyledi.

Cemaatleşme zaman gerektiriyor

Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Dreyer'in konuşma yaptığı "Din ve Devlet" konulu toplantıda söz alan anayasa hukuku profesörü Paul Kirchhof da aynı görüşü dile getirdi ve İslam kuruluşlarının şimdiden din derslerini hazırlama çalışmalarına katıldıklarını belirtti.

Kirchhof, işbirliğinin sürdürülüp yakınlaşma sağlanabildiği takdirde Müslümanları temsil eden kuruluşların ileride dini cemaat olarak tanınabileceğini söyledi.

Ruhr bölgesi Piskoposu Franz-Josef Overbeck din özgürlüğünün sadece Hristiyanlar için geçerli olmadığını vurguladı. Okullarda Müslüman azınlığa da din dersi verilmesi gerektiğini, aksi takdirde "dini gettolaşma" olabileceği uyarısında bulunan Overback de Müslümanların dini cemaat olarak tanınmasının ara adımları gerektirdiğini dile getirdi.

KNA/AG,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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