Eyalet başbakanından Çavuşoğlu eleştirisi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Armin Laschet, Solingen saldırısının yıldönümünde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşma yapmasına izin verilmemesini eleştirdi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (KRV) Başbakanı Armin Laschet, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Solingen saldırısının 25'inci yıldönümü kapsamında eyalet meclisinde konuşma yapamayacak olmasını eleştirdi. Laschet, bu durumun "utanç verici" olduğunu ifade etti.

Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) KRV Bşbakanı Armin Laschet Solingen'de düzenlenen ırkçı saldırının yıldönümü nedeniyle Westdeutsche Zeitung için bir makale kaleme aldı. Laschet Solingen'deki ırkçı saldırıyı eyalet tarihinin "en korkunç saldırısı" olarak tanımladı.

Laschet, Genç Ailesi'nin beş ferdinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırının yıldönümünde, siyasi hesapların kenara bırakılması gerektiğini ifade etti. Laschet Genç Ailesi'nin isteği üzerine anma etkinliğine davet ettiği Çavuşoğlu'nun Düsseldorf'daki eyalet meclisinde konuşma yapamayacak olmasını "utanç verici olarak" yorumladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Laschet trajik bir saldırının yıldönümünde tüm siyasi hesapların bir kenara bırakılmasının son yıllarda büyük kutuplaşmaların yaşandığı bir dönemde, yeniden birlik olma şansı sağlayabileceğini ifade etti.

Çavuşoğlu 29 Mayıs'ta Solingen'de olacak

Nisan ayı sonunda, KRV eyalet meclisinde düzenlenecek anma töreninde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yer almayacağı açıklanmıştı. Çavuşoğlu, Genç Ailesi'nin isteği üzerine Laschet tarafından davet edilmişti.

Ancak eyalet meclisindeki Sosyal Demokrat ve Yeşiller milletvekilleri, Çavuşoğlu'nun konuşma yapmasına, "24 Haziran seçimleri öncesinde durumun istismar edilme olasılığının yüksek olduğu" gerekçesiyle itiraz etmişti. Çavuşoğlu 29 Mayıs'ta Solingen'de düzenlenecek anma etkinliğine katılacak.

DW,epd/GA, HS

© Deutsche Welle Türkçe