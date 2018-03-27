Europol 65 bin göçmen kaçakçısının peşinde

Avrupa polis teşkilatı Europol, 2017 sonu itibariyle göçmen kaçıran 65 bin insan kaçakçısını takip ettiklerini açıkladı. Bu rakam, 2015'teki Avrupa'ya giden rekor seviyedeki mülteci akını zamanındaki insan kaçakçısı sayısından iki kattan daha fazla.

Europol'ün Avrupa'daki göçmen kaçakçılığı ile mücadele için 2016’nın başında açtığı merkezin yöneticisi Robert Crepinko, 2017 yılı sonu itibariyle Europol'ün veri tabanında yaklaşık 65 bin insan kaçakçısı olduğunu aktardı.

Europol'ün veri tabanında bulunan insan kaçakçıları sayısı göçmen akınının en yoğun olarak yaşandığı günler olan Eylül 2015'te 30 binken bu sayı 2016 sonu itibariyle 55 bine çıktı ve bir sonraki yıl da 65 bin oldu.

Avrupa'ya 2015'te giden bir milyondan fazla göçmen sayısında geçen seneler içerisinde ciddi bir düşüş olsa da Crepinko, göçmen kaçakçılığı yapan insanlara talebin hala "çok yüksek” olduğunu söyledi. Crepinko, göçmen kaçakçılığının milyarlarca euro değerinde ve "halen daha büyüyen bir iş” olduğunu belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre 2015 senesinde Avrupa'ya giden göçmen ve mülteci sayısı bir milyonu aşarken bu sayı 2016 yılında yaklaşık 390 bin, 2017'de de 187 bin olarak kaydedildi.

İnsan kaçakçıları en fazla Avrupa'dan

Europol ayrıca birçok yeni şüphelinin kimliğinin belirlendiğini aktardı.

Her ne kadar Europol kimliklerini tespit ettiği insan kaçakçılarının sayısını veya oranını paylaşmasa da milliyetlerini tespit ettiği insan kaçakçılarının yüzde 63’ünün Avrupalı olduğunu belirtti. Europol, Avrupalıların yüzde 45'inin de Balkan ülkelerinden olduklarını açıkladı.

Kimliği tespit edilen insan kaçakçılarının yüzde 14’ü Ortadoğu'daki ülkelerden, yüzde 13'ü Afrika kıtasındaki ülkelerden, yüzde 9'u Doğu Asya ülkelerinden ve yüzde 1'i de Kuzey ve Güney Amerika'dan geliyor.

Mültecilerin yeni umudu Patras Umut limanı Yunan kenti Patras açıklarında bir feribot seferi. Birçok mülteci, Patras ile çeşitli İtalyan kentleri arasında gidip gelen gemilerden birine binebilmeye çalışıyor. Patras, Türkiye-Yunanistan-İtalya hattında önemli bir nokta.

Mültecilerin yeni umudu Patras Gece kampı Mülteciler geceyi, eski terkedilmiş sanayi tesislerinde geçiriyor. Burada kendilerine geçici olarak küçük çadırlar kuruyorlar. Aralarında çok sayıda çocuk da var. Bir çoğu bir şans elde etmek için aylarca bekliyor. Her yeni gün, "bu kez nihayet başaracağım" umuduyla başlıyor.

Mültecilerin yeni umudu Patras İlk engel Rıhtımı çevreleyen parmaklıklar, mültecilerin feribotlara binmek için aşması gereken engellerden sadece bir tanesi. Güvenlik önlemleri son yıllarda aşırı derecede sıkılaştırıldı. Yunanistan ve İtalya, Schengen Bölgesi’nin birer parçası olsa da, sıkı pasaport kontrolleri uygulanıyor.

Mültecilerin yeni umudu Patras İkinci engel Mültecileri, ilk parmaklıkları ve limanın tamamını aşmaları halinde ikinci bir engel bekliyor. Feribotlara ulaşmak için bir parmaklık daha aşmaları gerekiyor ve sadece en hızlıların şansı var. Yaz mevsiminde turist sayısı arttığından mülteciler için daha kolay oluyor. Kalabalıkların arasına karışıyorlar.

Mültecilerin yeni umudu Patras Kamyon brandası Mültecilerin çoğu liman alanı dışında ya da içinde İtalya’ya feribot ile geçecek bir kamyon bulmaya çalışıyor. Bazı sürücüler insan tacirleriyle birlikte çalışıp, mültecilerin bu durumundan para kazanmaya çalışıyor. Ancak, insan kaçakçılığı konusunda ciddi cezalarla karşı karşıya kalabiliyorlar

Mültecilerin yeni umudu Patras Saklanma yerleri Kaçanlar, yakalanmamak için sürekli yeni teknikler geliştiriyor. Yunan polisi de duruma son teknoloji ile karşı koymaya çalışıyor. X-ray kameralarla donatılmış küçük bir araç, liman alanında devriye dolaşarak büyük kamyonları inceliyor. Bununla birlikte sadece rastgele kontroller yapılıyor.

Mültecilerin yeni umudu Patras Saklananlar aranıyor Çok sayıda polise arama köpekleri de eşlik ediyor. Bu yüzden mültecileri saklandıkları yerde bulmaları çok zor olmuyor. Geçici olarak gözaltına alınan mülteciler kısa sürede serbest bırakılıyor. Ertesi gün tekrar deneyecekler. Saklanmanın tehlikeleri de var. Gittikçe artan sayıda mülteci araç içinde boğularak hayatını kaybediyor.

Mültecilerin yeni umudu Patras Parmaklıkları aşmak… Mültecilerin büyük çoğunluğu polis tarafından hemen liman bölgesinden uzaklaştırılıyor. Grup için çıkarılacak bir karışıklık polisi şaşırtmak için bir fırsat olarak görülüyor. Mülteciler parmaklıkları aşmayı günde birkaç kez ve hatta bazen yıllarca deniyor. Biri başardığında diğerleri için umut yeniden yeşeriyor.



AFP/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe