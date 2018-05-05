Europa-Orient Rallisi'nde 13’üncü yıl

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ralliye, aralarında Almanya, İsviçre, Türkiye, Ürdün ve İsrail’in de bulunduğu 10 ülkeden 250 katılımcı ve 120 araç katılıyor. Toplam üç etaptan (Avrupa-Türkiye-Yakın Doğu) oluşan rallinin ilk ayağı Bischwiller kasabası ile Türkiye’nin Çanakkale kenti arasında gerçekleşecek. Bischwiller kasabasının seçilmesinin nedeni nüfusunun yaklaşık dörtte birini Türk kökenlilerin oluşturması. Çanakkale ise UNESCO’nun 2018’i "Troya Yılı" ilan etmiş olmasından ötürü seçildi. Bu ilk etapta araçlar Fransa, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya, Macaristan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova, Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan güzergahı üzerinden Çanakkale’ye ulaşacak.

Çanakkale'de "Avrupa Günü"

Ralli’ye katılanlar için 9-10 Mayıs günleri Çanakkale’de Avrupa Günü kutlaması yapılacak. Ralli’nin ikinci etabı 11 Mayıs’ta İstanbul’a hareketle başlayacak. İstanbul’da 13 Mayıs’ta Türk Futbol Federasyonu ile futbol maçı yapacak olan katılımcılar 14 Mayıs sabahı Zonguldak’a hareket edecek. Zonguldak’tan sonra sırasıyla Çankırı, Çorum, Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Konya, Karaman üzerinden 19 Mayıs’ta Mersin’e ulaşacak. Suriye ve Irak’taki savaş koşulları nedeniyle ralliye katılan araçlar Mersin’den feribotla İsrail’e gönderilecek. Katılımcılar ise Adana üzerinden Tel-Aviv’e geçecek. Burada rallinin üçüncü etabı başlayacak. İsrail-Filistin ve Ürdün’ü kapsayacak bu etap ve ralli 29 Mayıs’ta son bulacak.

Nadir Serin

Niğde’de Türkçe şarkı söyleyecekler

Europa-Orient Rallisi organizatörlerinden Nadir Serin, ralliye start verilmeden önce basına yaptığı açıklamada, yarışmacıların yüzde 80’inin ilk defa Türkiye’ye gideceğini söyledi. Serin, "Yarışmacıların en büyük endişesi bilmedikleri bir yere gidiyor olmaları. Bu biraz da macera, fakat amaç da bu. Bilinmeyen bir yere gidip oranın insanını tanımak" şeklinde konuştu. Yarışmacıların Türkçe bir şarkı öğrendiklerini söyleyen Serin, bu şarkıyı Niğde’de söyleyeceklerini ve söylerken kullandıkları müzik enstrümanlarının tamamını Niğde valiliğine bağışlayacaklarını bildirdi. Serin, rallide kullanılan araçların Ürdün’de bir sivil toplum kuruluşuna bırakılacağını, satışlarından elde edilecek gelirin ise bu ülkedeki mülteci kamplarında barınan Suriyelilerin ihtiyaçları için kullanılacağını belirtti.

Evelyne Gebhardt

Avrupa Parlamentosu da destekliyor

Ralli bu sene Avrupa Parlamentosu, Almanya’nın AB Daimi temsilciliği ve Türkiye’nin AB Daimi temsilciliği tarafından da destekleniyor. Ralli start törenine katılan AP Başkan Yardımcısı Alman parlamenter Evelyne Gebhardt, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, AP olarak ralliyi insanları bir araya getiren dostluk ve barış projesi olarak gördüklerini söyledi. Gebhardt, "Buraya AP’nin Başkan Yardımcısı olarak resmi görevle geldim. Biz AP olarak insanları bir araya getiren, birbirlerini daha iyi tanımalarına imkan sağlayan bu tür projeleri barış ve dostluk için destekliyoruz. Dünya için de bunu istiyoruz. Bu ralliyi de barış ve dostluk için bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

Türk büyükelçi de katılıyor

Rallinin bu yılki katılımcıları arasında Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi büyükelçi Faruk Kaymakçı da var. Kaymakçı start almadan önce ralliye katılan yarışmacılara hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler Antalya, İstanbul veya İzmir’de turist olabilirsiniz, ancak Anadolu’daki şehirleri, tarihi ve kültürü dolaşırken misafirlerimiz olacaksınız" ifadelerini kullandı. Kaymakçı, ralliyi "Doğu ile Batı arasındaki köprünün güçlenmesi, dostluğun ve insandan insana diyaloğun artması için fırsat olarak gördüğünü" de söyledi.

Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi büyükelçi Faruk Kaymakçı

Kaymakçı’nın bu ifadeleri rallinin ana sponsorlarından olan TÜVTÜRK’ün genel müdürü Kemal Ören tarafından da dile getirildi. Ören, start öncesi yaptığı konuşmada, "Sadece bir ralli değil, aynı zamanda Doğu ile Batı arasında köprü de kuruyoruz” ifadelerini kullandı. Start törenine katılan Fransız Ulusal Meclisi üyesi milletvekili Vincent Thiebaut da ralliyi "halklar arası dostluk konusunda mükemmel bir örnek" olarak yorumladı.

Otoyol ve navigasyon yasak

Ralli kuralları gereği yarışmacıların otoyollarda araç sürmeleri ve navigasyon aleti kullanmaları yasak. Rallide kullanılan araçlar için en az 20 yıllık motorlu taşıt olma koşulu da bulunuyor. Rallinin bir ekibe ortalama maliyeti yaklaşık 50 bin euro. Ekiplerin çoğu sponsorlar aracılığıyla ralliye katılıyor.

Kayhan Karaca / Strasbourg

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