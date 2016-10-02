 Etiyopya’da başbakanın mitinginde patlama | DÜNYA | DW | 23.06.2018

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DÜNYA

Etiyopya’da başbakanın mitinginde patlama

Etiyopya’nın yeni başbakanı Abiy Ahmed’in ilk mitinginde patlama meydana geldi. Etiyopya Başbakanı, el bombasıyla gerçekleştirilen saldırı girişiminden yara almadan kurtuldu.

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Etiyopya'nın çiçeği burnunda Başbakanı Abiy Ahmed'in başkent Addis Ababa'da gerçekleştirdiği ilk mitingde patlama oldu. El bombasıyla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. Etiyopya Sağlık Bakanlığı patlamada en az 153 kişinin yaralandığını duyurdu.

İlk mitingini düzenleyen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed

İlk mitingini düzenleyen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed

Başbakan yara almadan olay yerinden uzaklaştırılırken, on binlerce kişinin katıldığı mitingin organizatörlerinden Seyum Teşome, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "saldırının hedefinin başbakan olduğunu" söyledi. Teşome, Abiy‘in bulunduğu sahneye doğru el bombası atmaya çalışan bir kişinin çevredekiler tarafından engellendiğini ve bu sırada yaşanan arbedede bombanın patladığını belirtti.

Patlamadan, "iyi planlanmış bir saldırı" olarak söz eden Abiy, saldırganların amaçlarına ulaşamadıklarını ve "sevginin her zaman kazanacağını" söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Äthiopien Demonstration Untersützung für Premierminister Abiy Ahmed in Addis Ababa

2015 yılının sonunda başlayan hükümet karşıtı protestoların istifaya götürdüğü Hailemariam Desalegn'den geçtiğimiz Nisan ayında görevi devralan Abiy, başbakanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ülkede çok sayıda reforma imza attı. Henüz üç aydır görevde olan Abiy, güvenlik birimlerinde köklü değişikliklere gitmesinin yanı sıra cezaevinde bulunan birçok muhalifi serbest bıraktı ve ekonomide liberalleşme yönünde adımlar attı.

dpa, AFP, rtr /SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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