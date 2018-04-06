 ETA kendini feshetti | AVRUPA | DW | 02.05.2018
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AVRUPA

ETA kendini feshetti

İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ayrılıkçı ETA örgütü, silah bırakmasından bir yıl sonra tüm yapılanmasını feshettiğini duyurdu.

ETA Graffiti (picture-alliance/dpa/epa/J. Diges)

İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısında 40 yılı aşkın bir süre Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA örgütü, yazılı bir açıklamayla örgüte ait "tüm yapılanmanın feshedildiğini" duyurdu. İspanyol El Diario gazetesinde yayımlanan açıklamada örgüt, siyasi faaliyetlerinin sona erdiğini bildirdi.

Örgüt yaklaşık iki hafta önce, geçmişteki hataları için özür dilemişti. Bask gazetesi Gara'da yer alan açıklamada örgüt, "Hatalar ve yanlış kararlar sonucunda ETA çatışmanın doğrudan tarafı olmayan kişiler de kurban oldu. Eylemlerimizin hiçbir sorumluluğu olmayan vatandaşlara zarar verdiğini biliyoruz. Bu insanlar ve ailelerinden özür diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Örgütün feshinin resmi olarak Bask bölgesindeki Cambo les Bains'te düzenlenecek uluslararası konferansta ilan edilmesi bekleniyor. 

ETA saldırılarında 800 kişi öldü

Ayrılıkçı ETA örgütü 59 yıl önce kurulmuştu. İspanya merkezi devletine karşı kanlı bir mücadele yürüten örgüt tarafından düzenlenen saldırılarda toplam 800 kişi hayatını kaybetti.

ETA 2011 yılında, şiddete son verdiklerini duyurmuş ve bir yıl sonra da çözülmeye ve silahsızlanmaya hazır olduklarını açıklamıştı. Ancak ETA'nın silahsızlanması geçen yıl Bask bölgesinin Fransa'da yer alan Byonne kentinde gizli cephaneliklerin yerini resmi birimlere bildirmesi sonucu gerçekleşmişti.

dpa,AFP/BÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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