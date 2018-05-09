 Esad Trump′ı tutarsızlıkla suçladı | DÜNYA | DW | 10.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Esad Trump'ı tutarsızlıkla suçladı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD Başkanı Trump'ın tutarsız davrandığını söyledi. Esad, Trump için "Bugün söylediğinin yarın tam tersini yapıyor" dedi.

default

Yunan Kathimerini gazetesine röportaj veren Esad, ABD Başkanı Donald Trump'ın başından beri tutarsız davrandığını söyledi. Esad, "Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya gelmeye hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump ile siz de yüz yüze görüşecek olsanız, ona ne derdiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İlk önce böyle bir görüşmenin mantığının olup olmadığını sormalıydınız. İkinci soru ise: Seçim kampanyası boyunca söylediklerinin tam tersini yapan birisiyle nasıl bir sonuç elde edebilirim? Öyle biri ki bugün bir şey söylüyor ve yarın; hatta aynı gün içinde bu söylediğinin tam tersini yapıyor. Bu Amerikan hükümeti her gün aynı frekansta ve algoritmada çalışıyor mu? Bu hükümetle şu an için herhangi bir sonuca ulaşabileceğimizi sanmıyorum."

"İşler kontrolden çıkar"

Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerinin ne kadar daha bu ülkede tutulacağına dair yaptığı açıklamalar ve Beyaz Saray'ın şu an bölgede hayata geçirdiği planlar arasındaki çelişkilere atıfta bulunduğu tahmin edilen Esad, Rusya'nın politikalarından ise övgüyle söz etti.

Şam rejiminin en büyük destekçilerinden biri olan Rusya'nın gösterdiği liderlik sayesinde Washington ile tam anlamıyla bir çatışma yaşanmadığını belirten Esad, "Süper güçler arasındaki herhangi bir doğrudan çatışmaya şahit olmamayı ümit ediyorum. Çünkü bu durumda işler dünyanın geri kalanı için kontrolden çıkmış olur" dedi.

Esad'ın Yunan gazetesine verdiği röportaj, Perşembe günü İsrail'in Suriye'ye yönelik hava operasyonundan önce yayımlandı.

DW,AP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Suriye: İsrail savaşta yeni bir fasıl açtı

İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ne yapılan roket saldırıları üzerine Suriye'deki İran hedeflerini vurduğunu duyurdu. Rusya taraflara itidal çağrısı yaparken, Şam'dan "Savaşta yeni bir fasıl açıldı" açıklaması geldi. (10.05.2018)  

Bu yıl bir milyon Suriyeli evini terk etti

BM temsilcisi, bu yılın başından beri bir milyon Suriyelinin evini terketmeye zorlandığını söyledi. (09.05.2018)  

Reuters: ABD Zeytin Dalı'nın ardından Menbiç'te üs kurdu

Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan SDG sözcüsü, ABD'nin üç ay önce, Türkiye'nin Afrin'e harekat başlatmasının ve harekatı Menbiç'e genişletme sinyali vermesinin ardından Menbiç'te askeri üs kurduğunu söyledi. (09.05.2018)  

Benzer içerik

Iran Parlament Protest gegen US-Austieg aus dem Atomabkommen

ABD'nin İran kararına dünyadan tepki 09.05.2018

Trump’ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından BM, NATO ve AB İran’la nükleer anlaşmanın devam etmesi gerektiği yönünde açıklamalar yaptı.

Russland Treffen des iranischen, russischen und türkischen Außenministers

Lavrov: Rusya, Türkiye ve İran Esad yönetimine yardım etmeli 28.04.2018

Türkiye, Rusya ve İran iç savaşın sürdüğü Suriye’nin bölünmesini engellemek istiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bunun için üç ülkenin "teröristlere karşı" Şam yönetimine yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Syrien Wahlkampf Bashar al Assad

Esad mesajı aldı mı? 16.04.2018

Amerikalı uzmanlar Suriye'ye yapılan saldırının Esad rejimini yola getireceğinden kuşkulular. DW'den Michael Knigge, Washington'ın operasyona bakış açısını uzmanlara sordu.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Macron: İran konusunda bir araya gelinmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron DW ve ARD'nin Aachen kentinde gerçekleşen ortak yayınına katıldı. Soruları yanıtlayan Macron, Trump‘ın İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilmesini "hata" olarak yorumladı.  

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Yetiştirmesi zahmet isteyen ve bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için soylular tarafından tüketiliyordu. 