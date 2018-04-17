 Esad Fransa′ya onur nişanını iade etti | DÜNYA | DW | 20.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Esad Fransa'ya onur nişanını iade etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransa’nın geri almakla tehdit ettiği devlet nişanını, kendi isteğiyle iade etti. Esad, "ABD’nin kölesi olan bir ülkenin onur nişanını tutmayacağını" belirtti.

Syrien Präsident Assad - Rede vor Diplomaten in Damaskus (picture-alliance/AP Photo/Syrian Presidency)

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Fransa'nın iade edilmesi için harekete geçtiği ülkenin en yüksek dereceli nişanını, kendi isteğiyle geri verdiği bildirildi. Esad, 2001 yılında Fransa'nın o dönemki Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın kendisine takdim ettiği onur nişanını Paris'e geri gönderdi.

Fransa'nın en yüksek devlet nişanının beş seviyesi bulunuyor. Esad'a takdim edilen "Büyük Haç" şeklindeki en yüksek seviyedeki nişanın, Suriye'de Fransa'yı temsil eden Romanya Büyükelçiliği üzerinden Paris'e iade edildiği bildirildi.

Şam’dan Perşembe akşamı yapılan açıklamada Esad'ın kararına gerekçe olarak "Fransa'nın 14 Nisan'da İngiltere ve ABD ile birlikte Suriye'ye hava saldırısı düzenlemesi" gösterildi. Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı'nın "ABD'nin kölesi olan bir ülkenin nişanını taşımayı onur olarak görmediği" ifade edildi.
Video izle 01:04

Suriye'de ortak operasyon

Elysee Sarayı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Esad'a verilen onur nişanına yönelik disiplin işlemi başlatıldığı teyit edilmişti. Fransa'nın en yüksek düzeydeki devlet nişanı "Legion d'honneur" 1802 yılında Napolyon Bonapart tarafından verilmeye başlandı. Bugüne kadar yaklaşık 93 bin kişiye takdim edildi.

DW,dpa/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Esad mesajı aldı mı?

Amerikalı uzmanlar Suriye'ye yapılan saldırının Esad rejimini yola getireceğinden kuşkulular. DW'den Michael Knigge, Washington'ın operasyona bakış açısını uzmanlara sordu. (16.04.2018)  

Macron: Suriye'ye saldırılarla Ruslarla Türkleri ayırdık

Fransa Cumhurbaşkanı hafta sonu Suriye'ye düzenlenen hava operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Batı'nın yanında yer aldığına dikkat çeken Macron, "Saldırılarla Ruslarla Türkleri ayırdık" dedi. (16.04.2018)  

Suriye'de kimyasal silah bilmecesi

Uluslararası toplum açısından tabu olmasına karşın kimyasal silahlar özellikle Suriye’de birçok kez kullanıldı. Peki, bu tartışmalı silahlar Suriye iç savaşında ne zaman gündeme geldi, tarafların tepkisi ne oldu? (13.04.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Suriye'de ortak operasyon  

Benzer içerik

UN OPCW Syrien Damaskus

Şam rejimi: KSYÖ uzmanları Duma'da 17.04.2018

Suriye devletine bağlı yayın organı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) uzmanlarının, kimyasal saldırı düzenlendiği öne sürülen Duma kentine girdiğini duyurdu.

Frankreich Rede Macron vor dem Europaparlament

Macron Avrupa liderliğine mi oynuyor? 19.04.2018

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye ve AB politikalarında yaptığı çıkışlarla dikkat çekiyor. Almanya'da da gözler onun üstünde. Genç Cumhurbaşkanının tarzını "acemice" bulanlar da var, Merkel'e örnek gösterenler de.

Frankreich Präsident Emmanuel Macron - Interview für RMC-BFMTV - Paris

Yorum: Avrupa'nın yeni lideri Macron 17.04.2018

DW'den Max Hofmann'a göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron Suriye operasyonu ve medyatik çıkışlarıyla AB liderinin kim olduğunu gösterdi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Iran Schwerwasserreaktor in Arak (Getty Images/AFP/A. Kenare)

İran'dan ABD'ye uyarı: Tepkimiz hoş olmaz

ABD ile İran arasında nükleer anlaşma gerginliği sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda "birçok seçenekleri" olduğunu söyledi. 

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Yetiştirmesi zahmet isteyen ve bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için soylular tarafından tüketiliyordu. 