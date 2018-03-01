Ermenistan'da Sarkisyan başbakan seçildi

Ermenistan parlamentosu, 2008-2018 yılları arasında ülkenin cumhurbaşkanı olan Serj Sarkisyan’ı başbakanlığa seçti. Sarkisyan'ın cumhurbaşkanlığı için yapılan oylamada 77 milletvekili lehte, 17 milletvekili aleyhte oy kullandı. 63 yaşındaki Serj Sarkisyan’ın ikinci görev dönemi geçen hafta dolmuş, Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan olmuştu.

Serj Sarkisyan’ın başbakan seçilmesi başkent Erivan’da on binlerce kişinin katıldığı bir gösteriyle protesto edildi. Ermenistan bayrağı taşıyan göstericiler "Serjsiz Ermenistan" sloganı attı. Gösteriyi organize eden muhalefet lideri Nikol Paşinyan burada yaptığı konuşmada "Sarkisyan meşruluğa sahip değil ve Ermenilerin nefretini kazandı" dedi.

Serj Sarkisyan

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan göstericilerden 23 yaşındaki öğrenci Karen Mirzoyan, "Ermenistan’ın aynı adamın belirsiz bir zamana kadar iktidarda kaldığı otokratik bir ülkeye dönüşmesine izin vermemeliyiz" dedi. 38 yaşındaki Roza Tunyan da Sarkisyan’ın "Ermenilere yalan söylediğini ve cumhurbaşkanlığı döneminin sona ermesinden sonra başbakan olmama sözünü tutmadığını" söyledi.

Muhalefet liderinden "kadife devrim" açıklaması

Muhalefet lideri Paşinyan sabah saatlerinde "Ermenistan’da barışçıl bir kadife devrimin başlangıcının" yaşandığını ilan ederek destekçilerine "tüm hükümet birimlerinin çalışmalarını felce uğratma" çağrısı yaptı. Sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankası’nın da bulunduğu çeşitli hükümet binalarının çevresinde göstericiler oturma eylemleri düzenledi.

Nikol Paşinyan

Muhalefeti huzursuzluk çıkarmakla suçlayan Serj Sarkisyan "Eğer müreffeh bir Ermenistan'da, bir hukuk devletinde yaşamak istiyorsak, sönmüş volkanlar tekrar uyanmamalı. Volkanlar onları kimse provoke etmezse uyanmaz" dedi. İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi'nin sözcüsü Eduard Şarmazanov da gösterileri "muhalefetin yapay ve sahte gündemi" olarak tanımladı.

Ülkenin başkentten sonraki en büyük kentleri olan Gümrü ve Vanadzor'da da gösterilerin düzenlendiği belirtiliyor. Polis 80 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

Asker kökenli olan Sarkisyan, 2007-2008 yıllarında başbakanlık görevi yapmış, 2008 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmıştı. Rakibi Levon Ter-Petrosyan’ın destekçileri, hile karıştığı gerekçesiyle seçim sonuçlarını protesto etmiş, polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetmişti. 2013 yılında tekrar seçimleri kazanan Sarkisyan ikinci görev dönemini geçen hafta tamamlamıştı.

AFP,AP/EC,CÖ

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