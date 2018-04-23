 Ermenistan′da parlamento yeni başbakanı seçecek | DÜNYA | DW | 26.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Ermenistan'da parlamento yeni başbakanı seçecek

Yaklaşık iki haftayı aşkın bir süredir protestolara sahne olan Ermenistan'da parlamento Sarkisyan'ın istifasıyla boşalan başbakanlık için 1 Mayıs'ta oylama yapılacak.

default

Ermenistan'daki gösteriler Sarkisyan'ın istifasına neden olmuştu.

Ermenistan'da muhalefetin, iktidar partisi üzerindeki baskısı sürüyor. Muhalefet lideri Nikol Paşinyan'ın çağrısı üzerine başkent Erivan'da toplanan on binlerce  gösterici, iktidarın barışçıl şekilde el değiştirmesi talebiyle gösteri yaptı. Olaysız geçen gösteride Paşinyan'ın başbakanlığa getirilmesi yönünde sloganlar atıldı. İki dönem devlet başkanlığı yaptıktan sonra başbakanlığa geçen Serj Sarkisyan iki gün önce istifa etmişti.

Paşinyan, hükümete geçici olarak liderlik eden Karen Karapetyan'a çağrıda bulunarak "yaptıkları devrimin derhal tescil edilmesini" istedi. Paşinyan'ın çağrısının ardından Ermenistan parlamentosunun yeni başbakanı 1 Mayıs'ta seçeceği açıklandı.

Muhalefet lideri Nikol Paşinyan, halkın göstereceği tek bir adayı kabul edeceğini ve iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin ülkeyi yönetmesine artık izin verilemeyeceğini söyledi.

Daha fazlasını okumak için: Ermenistan'da hızlı ve kansız iktidar değişimi

Erken seçim gündemde

Ermenistan muhalefeti erken seçimlere gidilmesini de talep ediyor. Geçici hükümet başkanı Karapetyan erken genel seçimlere gidilmesinin mümkün olduğunu ancak seçimin 'bütün siyasi partilerin' ortak kararıyla yapılabileceğini açıkladı.

Devlet başkanlığı sona erdikten bir hafta sonra başbakanlığa geçen Serj Serkisyan günlerdir devam eden protesto gösterilerinin oluşturduğu baskı üzerine görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ermenistan'da protesto gösterileri iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra görev süresi dolan Serj Sarkisyan'ın parlamentodaki oylamada başbakan seçilmesine tepki üzerine başlamıştı. Ermenistan Anayasası istifadan en geç yedi gün sonra yeni başbakanın seçilmesini öngörüyor.
Video izle 01:10

Ermenistan'da protestolar Sarkisyan'a koltuğunu bıraktırdı

DW,AFP,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yorum: Ermenistan nereye gidiyor?

Sokağın baskısının Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ı yıldırıp istifa ettirmesi, şaşırtıcı derecede hızlı gerçekleşti. Miodrag Soric, ülkenin şimdi ne yönde seyredeceğinin belirsiz olduğu görüşünde. (24.04.2018)  

Ermenistan'da hızlı ve kansız iktidar değişimi

Ermenistan'da sokaklara dökülen halkın doğrudan Başbakan Serj Sarkisyan'ı hedef alan protestolar başbakanı istifaya zorladı. Böylece ülkede olası kanlı bir gerginliğin de önüne geçilmiş oldu. (24.04.2018)  

Muhalifler Sarkisyan'ın istifasını kutladı

Ermenistan'da muhalifler Sarkisyan'ın istifasını sokaklarda kutladı. Muhalif lider Paşinyan, bunun ilk adım olduğunu söyleyerek, "Kadife Devrim kazandı" dedi. (24.04.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Ermenistan'da protestolar Sarkisyan'a koltuğunu bıraktırdı  

Benzer içerik

Deutschland Sersch Sargsjan PK mit Angela Merkel im Bundeskanzleramt

Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti 23.04.2018

Muhalefetin günlerdir protesto ettiği Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti. Sarkisyan açıklamasında, "Muhalefet lideri Paşinyan haklıydı" dedi.

Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten

Ermenistan'da 200'ü aşkın muhalif gözaltına alındı 22.04.2018

Ermenistan'da Sarkisyan'ın başbakan seçilmesinin protesto edildiği gösterilerin onuncu gününde, aralarında muhalif lider Paşinyan'ın da bulunduğu 200'ü aşkın kişi gözaltına alındı.

Sergey Elkin Karikatur Protest Armenien

Yorum: Ermenistan nereye gidiyor? 24.04.2018

Sokağın baskısının Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ı yıldırıp istifa ettirmesi, şaşırtıcı derecede hızlı gerçekleşti. Miodrag Soric, ülkenin şimdi ne yönde seyredeceğinin belirsiz olduğu görüşünde.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Ermenistan'da parlamento yeni başbakanı seçecek

Yaklaşık iki haftayı aşkın bir süredir protestolara sahne olan Ermenistan'da parlamento Sarkisyan'ın istifasıyla boşalan başbakanlık için 1 Mayıs'ta oylama yapılacak. 

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Yetiştirmesi zahmet isteyen ve bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için soylular tarafından tüketiliyordu. 