Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Serj Serkisyan'ın başbakanlığa seçilmesini protesto için başlayan gösteriler 11. gününe girerken, protestoların hedefindeki isim olan Başbakan Sarkisyan istifa etti. Ermeni haber ajansı Sarkisyan'ın istifa haberini duyurdu.

Erivan'da bugün yapılan protesto gösterisine üniformalı askerler de katıldı. İnternet üzerinden canlı yayınlanan gösteride üniformalı yüzlerce asker de göstericilerin arasında görülüyor. Protesto gösterisine katılanlar "Sen de katıl" sloganın yanı sıra gözaltına alınan muhalif lider Nikol Paşinyan'ı destekleyen sloganlar da attı. Yüzlerce üniversite öğrencisinin de yer aldığı gösteride kol kola giren göstericiler protesto yürüyüşü boyunca Ermenistan bayrağı taşıdı.

Savunma Bakanlığı gösterilere askerlerin katılmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada protestonun "yasa dışı" olduğu belirtilerek, gösteriye katılan askerlerin yasalar uyarınca cezalandırılacağı belirtildi.

Paşinyan serbest

Erivan'da dünkü gösteride gözaltına alınan muhalif lider Nikol Paşinyan bugün serbest bırakıldı. Paşinyan'ın avukatı Rustem Badasyan Facebook üzerinden dün yaptığı açıklamada, müvekkilinin nerede olduğuna dair bir bilgileri olmadığını söylemişti. Ermenistan yasalarına göre dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin tutuklanabilmesi için meclis onayı gerekiyor.

Gösteriler nasıl başladı?

Ermenistan'da protesto gösterileri iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra görev süresi dolan Serj Sarkisyan'ın parlamentodaki oylamada başbakan seçilmesine tepki üzerine başladı. Muhalefet Sarkisyan'ı yolsuzluk yapmakla suçluyor. Ermenistan'da 2015 yılında yapılan anayasa değişiklikleriyle cumhurbaşkanının birçok yetkisi başbakana devredilmişti.

Ermenistan'da hükümeti protesto gösterileri 11 gündür sürüyor

Hükümet karşıtı gösterilerin dün 10. gününde başkent Erivan'da protestocularla güvenlik güçleri çatışmıştı. 200 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Sivil Sözleşme partisi lideri Nikol Paşinyan ve iki muhalif milletvekili de bulunuyordu. Başsavcılığın açıklamasında, gösterilere liderlik eden Paşinyan ve diğer iki milletvekilinin "toplumsal açıdan tehlikeli eylemlerde bulunurken gözaltına alındıkları" ifadesine yer verilmişti.

AB ve Almanya'dan açıklama

Ermenistan'daki protestolarla ilgili açıklama yapan AB sorunun barışcıl yollardan çözümlenmesini talep etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü de Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin gelişmeleri kaygı ile izlediğini söyledi. Sözcü, açıklamasında vatandaşların düşüncelerini özgürce ifade etme hakkını kullandığının altını çizdi.

rtr, AFP / HT,BÖ

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