Ermenistan'ın yeni başbakanı Paşinyan oldu

Ermenistan'daki sokak protestolarına öncülük eden 42 yaşındaki Nikol Paşinyan bugün parlamentoda yapılan oylamada başbakanlığa seçildi. Oylamada 59 milletvekili Paşinyan için kabul oyu verdi, 42 milletvekili de karşı oy kullandı.

Parlamentoda 1 Mayıs gerçekleşen ilk oylamada çoğunluk Paşinyan'a karşı oy kullanmıştı. İktidardaki Cumhuriyetçi Parti oylamada bu kez Paşinyan'ın başbakanlığını engellemeyeceklerini açıklamıştı.

Muhalefet lideri Paşinyan, Ermenistan'daki yolsuzluk ve kayırmacılık olaylarına karşı başlayan protesto gösterilerine önderlik etmişti. Barışçı protesto eylemleri Şerj Sarkisyan'ın başbakanlıktan istifa etmesine yol açmıştı.

Rusya ile ilişkiler

Nikol Paşinyan, yeni hükümette zengin işadamlarının yer almaması gerektiğini ve Cumhuriyetçi Partili bakanlardan bazılarının da görevde kalmalarının mümkün olduğunu söylemişti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da Ermenistan'ın barışçı protestoyla kazandığı dış itibarı ve topladığı enerjiyi iyi kullanması temennisinde bulundu.

Eski Sovyet cumhuriyeti Ermenistan'da iktidarın sokağın baskısıyla el değiştirmesine olumsuz bakan Rusya, Ermenistan ile aralarındaki ittifakın bozulmaması gerektiğini duyurmuş, Paşinyan da Rusya ile aralarındaki sıkı ilişkilerin korunacağını söylemişti.

DW, dpa/AG, HS

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